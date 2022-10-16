Новый обстрел Белгорода и района. Что произошло 16 октября

Громкие взрывы над областным центром прозвучали 16 октября в районе 11:00. Судя по фото, которые прислали читатели «Бел.Ру», в небе остались характерные следы от работы системы ПВО. Всего в небо раздалось 16 взрывов.
Стало известно, что в некоторых многоэтажках выбило стекла. А очевидцы публиковали фото обломков ракет.
Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Их направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте. Также есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы.
Рассказал о последствиях дневного обстрела областного центра и мэр Белгорода Антон Иванов. Он добавил, что незначительно повреждены четыре автомобиля, в семи квартирах многоэтажек выбиты или треснули стёкла, а также есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах.
Есть пострадавший и в Белгородском районе. Контузию получил пенсионер. Ему оказывали медицинскую помощь.
Повреждения зафиксировали в более чем 20 домовладениях. Администрация Белгородского района продолжает подомовой обход территории.
Обстоятельства нового обстрела Белгородской области установит СК в рамках уголовного дела.