Новый обстрел Белгорода и района. Что произошло 16 октября

Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Их направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте. Также есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы.