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Новый обстрел Белгорода и района. Что произошло 16 октября

Сегодня, 13:30
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
16 октября областной центр и район обстреляли. Что известно на текущий момент — в материале «Бел.Ру».

Громкие взрывы над областным центром прозвучали 16 октября в районе 11:00. Судя по фото, которые прислали читатели «Бел.Ру», в небе остались характерные  следы от работы системы ПВО. Всего в небо раздалось 16 взрывов.

Стало известно, что в некоторых многоэтажках выбило стекла. А очевидцы публиковали фото обломков ракет.

Глава региона Вячеслав Гладков проинформировал, что в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Их  направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте. Также есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы.

Рассказал о последствиях дневного обстрела областного центра и мэр Белгорода Антон Иванов. Он добавил, что незначительно повреждены четыре автомобиля, в семи квартирах многоэтажек выбиты или треснули стёкла, а также есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах.

Есть пострадавший и в Белгородском районе. Контузию получил пенсионер. Ему оказывали медицинскую помощь.

Повреждения зафиксировали в более чем 20 домовладениях. Администрация Белгородского района продолжает подомовой обход территории.

Обстоятельства нового обстрела Белгородской области установит СК в рамках уголовного дела.

 

 

 

 

 

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