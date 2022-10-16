В результате обстрела в Белгороде пострадали три человека

Как сообщил губернатор, в результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Их уже направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

⠀

Гладков добавил, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы. Оценивать ущерб, делать замеры окон и вести восстановительные работы будет администрация города.