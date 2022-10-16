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В результате обстрела в Белгороде пострадали три человека

Сегодня, 09:41
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Среди пострадавших двое мужчин. Их отправили в больницу. Женщине оказали помощь на месте.

Как сообщил губернатор, в результате обстрела в Белгороде трое пострадавших в одной семье. Двое мужчин с осколочными ранениями. Их уже направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.

Гладков добавил, что есть незначительные повреждения домов, заборов и машин. На месте работают оперативные службы. Оценивать ущерб, делать замеры окон и вести восстановительные работы будет администрация города.

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Как отметил мэр областного центра Антон Иванов, все сотрудники управ сейчас проверяют свои территории. Обходят каждый дом и каждую улицу.

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