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В Белгородском районе после обстрела пенсионер получил контузию

Сегодня, 11:37
Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Пострадавшему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Повреждения зафиксировали в более чем 20 домовладениях.

По данным губернатора, в Белгородском районе после обстрела есть один пострадавший. Пенсионер получил контузию. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

На данный момент повреждения зафиксировали в более чем 20 домовладениях. Администрация Белгородского района продолжает подомовой обход территории.

Фото: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Гладков добавил, что с завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведут дополнительную экспертизу.

Процедура восстановления абсолютно такая же: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет. Главное, чтобы жители быстрее вернулись в свои дома.
Вячеслав  Гладков

Также губернатор сообщил, что есть повреждения на сетях ресурсоснабжающих организаций. Аварийные бригады уже работают на месте. По предварительной оценке на устранение последствий потребуется два-три часа.

Напомним, в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека.

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