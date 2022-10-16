В Белгородском районе после обстрела пенсионер получил контузию

По данным губернатора, в Белгородском районе после обстрела есть один пострадавший. Пенсионер получил контузию. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
На данный момент повреждения зафиксировали в более чем 20 домовладениях. Администрация Белгородского района продолжает подомовой обход территории.
Гладков добавил, что с завтрашнего дня будут работать замерщики. По тем домам, которые попали в эпицентр взрыва, проведут дополнительную экспертизу.
Процедура восстановления абсолютно такая же: ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что всё восстановлено в полном объёме и претензий нет. Главное, чтобы жители быстрее вернулись в свои дома.
Вячеслав Гладков
Также губернатор сообщил, что есть повреждения на сетях ресурсоснабжающих организаций. Аварийные бригады уже работают на месте. По предварительной оценке на устранение последствий потребуется два-три часа.
Напомним, в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека.