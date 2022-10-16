Система ПВО в Белгородской области установила мировой рекорд

Как сообщает издание Military Watch Magazine, самолёты ВВС Украины пытались нанести удар по объектам в России, поднимаясь с предельно малых высот лишь для пуска ракет. Во время такого «подскока» зенитчики смогли поразить две цели на большом расстоянии в 217 километров.
Предыдущий рекорд установил российский комплекс С-400, который в марте сбил над Киевской областью самолёт Су-27 на удалении 150 км.
ЗРК С-300В4 поступил на вооружение ВС РФ в начале 2010-х годов. Его выпуск обходится дороже С-400, но этот комплекс более мобилен, быстрее реагирует на появление цели и сбивает, кроме самолётов, крылатые и баллистические ракеты.
«Российская газета» сообщила, что самолёты на низких высотах сбиваются ракетами 40Н6 со специальными датчиками, которые помогают поражать цели даже в пяти метрах над землёй. Дальность её поражения — до 400 километров. Это была самая дальнобойная зенитная ракета в мире до появления нового ЗРК С-500, который может сбивать цели на дистанции в 500 километров.