Система ПВО в Белгородской области установила мировой рекорд

«Российская газета» сообщила, что самолёты на низких высотах сбиваются ракетами 40Н6 со специальными датчиками, которые помогают поражать цели даже в пяти метрах над землёй. Дальность её поражения — до 400 километров. Это была самая дальнобойная зенитная ракета в мире до появления нового ЗРК С-500, который может сбивать цели на дистанции в 500 километров.