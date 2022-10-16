Антон Иванов рассказал о последствиях дневного обстрела Белгорода

Как сообщил мэр областного центра Антон Иванов, на текущий момент известно, что после дневного обстрела пострадали три человека из одной семьи. Двоих мужчин доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Женщине госпитализация не понадобилась.