Антон Иванов рассказал о последствиях дневного обстрела Белгорода

Как сообщил мэр областного центра Антон Иванов, на текущий момент известно, что после дневного обстрела пострадали три человека из одной семьи. Двоих мужчин доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Женщине госпитализация не понадобилась.
Незначительно повреждены четыре автомобиля. В семи квартирах в многоэтажных домах выбиты или треснули стёкла. Есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах.
Иванов добавил, что сотрудники управ продолжают обход территорий. Специалисты мэрии уже организовали работу замерщиков, чтобы максимально оперативно всё восстановить. К работам приступят завтра.
Напомним, есть пострадавший и в Белгородском районе. Речь идёт о пенсионере. Он получил контузию. Мужчину доставили в больницу.