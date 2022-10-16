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Антон Иванов рассказал о последствиях дневного обстрела Белгорода

Сегодня, 13:17
Фото: Телеграм-канала Антона Иванова
Информацией руководитель городской администрации поделился в телеграм-канале. Повреждения получили квартиры многоэтажек, автомобили и частные домовладения.

Как сообщил мэр областного центра Антон Иванов, на текущий момент известно, что после дневного обстрела пострадали три человека из одной семьи. Двоих мужчин доставили в больницу, им оказывают всю необходимую помощь. Женщине госпитализация не понадобилась.

Незначительно повреждены четыре автомобиля. В семи квартирах в многоэтажных домах выбиты или треснули стёкла. Есть мелкие повреждения заборов, кровли в 16 частных домах.

Иванов добавил, что сотрудники управ продолжают обход территорий. Специалисты мэрии уже организовали работу замерщиков, чтобы максимально оперативно всё восстановить. К работам приступят завтра.

Напомним, есть пострадавший и в Белгородском районе. Речь идёт о пенсионере. Он получил контузию. Мужчину доставили в больницу.

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