Почему в Белгороде не включили воздушную тревогу и как быстро восстановили ж/д пути

Глава городского объединения «Боевое братство» Евгений Коротких ответил, почему при обстреле в Белгороде не включили воздушную тревогу. Дело в том, что стреляли по городу с довольно близкого расстояния — приграничной территории. Поэтому не хватило бы времени не только на включение воздушной тревоги, но и на то, чтобы белгородцы успели отреагировать.