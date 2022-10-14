Почему в Белгороде не включили воздушную тревогу и как быстро восстановили ж/д пути

Около пяти часов утра 14 октября в Новооскольском горокруге сработала система ПВО. Обломки сбитой ракеты упали в районе железной дороги, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.
Повреждения получила ЛЭП. Помимо этого, произошло частичное разрушение ж/д путей по направлению Старый Оскол — Валуйки. На время ремонта поезда заменили автобусами.
Уже во второй половине дня правительство отчиталось, что по одному пути восстановили движение. К пяти часам вечера губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ж/д сообщение полностью восстановлено.
Глава городского объединения «Боевое братство» Евгений Коротких ответил, почему при обстреле в Белгороде не включили воздушную тревогу. Дело в том, что стреляли по городу с довольно близкого расстояния — приграничной территории. Поэтому не хватило бы времени не только на включение воздушной тревоги, но и на то, чтобы белгородцы успели отреагировать.
14 октября отмечается День флага Белгородской области. С важной датой жителей региона поздравил Вячеслав Гладков.
Губернатор отметил, что этот праздник является особенно важным на фоне происходящих событий. Глава региона пожелал, чтобы знамя придало белгородцам «побольше сил и выдержки в это непростое время» и принесло долгожданную победу.