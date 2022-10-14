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Почему в Белгороде не включили воздушную тревогу и как быстро восстановили ж/д пути

Вчера, 16:00
Фото: 1MI
14 октября в регионе вновь было неспокойно: в этот раз система ПВО сработала в Новооскольском горокруге. В то же время специалист объяснил, почему в областном центре при обстреле не было воздушной тревоги.

И вновь работа ПВО

Около пяти часов утра 14 октября в Новооскольском горокруге сработала система ПВО. Обломки сбитой ракеты упали в районе железной дороги, из-за чего движение поездов пришлось на время остановить.

Повреждения получила ЛЭП. Помимо этого, произошло частичное разрушение ж/д путей по направлению Старый Оскол — Валуйки. На время ремонта поезда заменили автобусами.

Уже во второй половине дня правительство отчиталось, что по одному пути восстановили движение. К пяти часам вечера губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что ж/д сообщение полностью восстановлено.

На повреждённой взрывом железной дороге восстановили движение по одному пути
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Почему не было воздушной тревоги?

Глава городского объединения «Боевое братство» Евгений Коротких ответил, почему при обстреле в Белгороде не включили воздушную тревогу. Дело в том, что стреляли по городу с довольно близкого расстояния — приграничной территории. Поэтому не хватило бы времени не только на включение воздушной тревоги, но и на то, чтобы белгородцы успели отреагировать.

Специалист объяснил отсутствие воздушной тревоги при обстрелах Белгорода
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День флага Белгородской области

14 октября отмечается День флага Белгородской области. С важной датой жителей региона поздравил Вячеслав Гладков.

Губернатор отметил, что этот праздник является особенно важным на фоне происходящих событий. Глава региона пожелал, чтобы знамя придало белгородцам «побольше сил и выдержки в это непростое время» и принесло долгожданную победу.

 

«Пусть знамя принесёт Победу»: Гладков поздравил с Днём флага Белгородской области
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Новооскольский горокруг#Белгород#Вячеслав Гладков#Железная дорога#Пво#День флага#Воздушная тревога
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