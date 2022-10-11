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ВСУ обстреляли подстанцию, а «Виртуальная школа» не выдержала нагрузки: итоги дня

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
В Шебекино обстреляли подстанцию, «Виртуальная школа» уже в первый дистанта не справилась с нагрузкой, а в Белгородской области похоронили ещё одного участника спецоперации.

Обстрел подстанции

11 октября в Шебекино обстреляли подстанцию. Повреждён трансформатор. Из-за ЧП более 2 тыс. шебекинцев оставались без света, по информации замгубернатора Константина Полежаева — порядка 3 тыс. Некоторые горожане сообщали об отсутствии воды.

В водоканале обещали, что давление воды в кранах вернётся к рабочему режиму в течение двух часов. По словам главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, энергетики сразу после происшествия стали переключать абонентов на резервную линию электроснабжения.

Жертв и пострадавших не было.

Под Белгородом загорелась подстанция после обстрела ВСУ
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Зависающая «Виртуальная школа»

Белгород и ещё 10 районов с сегодняшнего дня работают в дистанционном режиме. Занятия планировалось проводить в системе «Виртуальная школа». Однако в первый же день она не справилась с нагрузкой: сначала зависла, а потом совсем отключилась.

Родителям учеников некоторых школ посоветовали зарегистрироваться на другой платформе для учёбы.

Белгородская «Виртуальная школа» не выдержала нагрузку в первый день дистанта
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Ещё один погибший участник СВО

На Херсонском направлении 26 сентября погиб военнослужащий из Белгородской области Вадим Нефёдов. Его похоронили накануне. Фотографией с наградами бойца белгородцы делятся в соцсетях.

В Белгородской области похоронили ещё одного участника спецоперации
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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Шебекино#Подстанция#Виртуальная школа#Погибший#Спецоперация
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