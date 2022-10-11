ВСУ обстреляли подстанцию, а «Виртуальная школа» не выдержала нагрузки: итоги дня

11 октября в Шебекино обстреляли подстанцию. Повреждён трансформатор. Из-за ЧП более 2 тыс. шебекинцев оставались без света, по информации замгубернатора Константина Полежаева — порядка 3 тыс. Некоторые горожане сообщали об отсутствии воды.
В водоканале обещали, что давление воды в кранах вернётся к рабочему режиму в течение двух часов. По словам главы Шебекинского горокруга Владимира Жданова, энергетики сразу после происшествия стали переключать абонентов на резервную линию электроснабжения.
Жертв и пострадавших не было.
Белгород и ещё 10 районов с сегодняшнего дня работают в дистанционном режиме. Занятия планировалось проводить в системе «Виртуальная школа». Однако в первый же день она не справилась с нагрузкой: сначала зависла, а потом совсем отключилась.
Родителям учеников некоторых школ посоветовали зарегистрироваться на другой платформе для учёбы.
На Херсонском направлении 26 сентября погиб военнослужащий из Белгородской области Вадим Нефёдов. Его похоронили накануне. Фотографией с наградами бойца белгородцы делятся в соцсетях.