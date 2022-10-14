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«Пусть знамя принесёт Победу»: Гладков поздравил с Днём флага Белгородской области

Сегодня, 11:51
Губернатор пожелал жителям региона сил и выдержки, здоровья, добра и благополучия. Поздравление он опубликовал в своём телеграм-канале.

14 октября Белгородская область отмечает День флага. Губернатор Вячеслав Гладков поздравил жителей региона с праздником.

Этот день он назвал важным для региона, особенно в связи с событиями последних дней. По словам Гладкова, это день гордости белгородцев. Чиновник пожелал белгородцам благополучия, сил и выдержки.

«Пусть белгородское знамя придаст нам побольше сил и выдержки в это непростое время и принесёт нам долгожданную Победу!», — подчеркнул губернатор.

Он также написал, что белый цвет символизирует мел, которым богат регион. Чёрный свидетельствует о богатстве почвы, зелёный — изобилие и плодородие, а красный — кровь, пролитую защитниками Отечества на белгородских рубежах.

 

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#День флага белгородской области#Наталья Корявых
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