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В Белгороде работает ПВО и обсуждают назначения в мэрии

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
12 октября в областном центре были слышны мощные взрывы, Валентина Демидова повысили с советника до первого заммэра, а губернатор рассказал, почему не всем мобилизованным белгородцам выплатили по 100 тыс. рублей.

Работа ПВО

Около 13:00 в Белгороде раздались мощные взрывы. Как пояснили в региональном оперштабе, над территорией города сработала система ПВО. О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщалось. Судя по тому, что информация после не поступала, всё обошлось довольно спокойно.

Громко было в Белгороде было и вечером. В небе раздались несколько очень громких разрывов.

Оперштаб назвал взрывы над Белгородом следствием работы ПВО
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Демидов пошёл на повышение

Работающий в Белгородской области с начала года экс-мэр Симферополя Валентин Демидов пошёл на повышение. Спустя месяц работы советником главы администрации Белгорода его назначили первым заместителем.

Ранее эту должность занимал Василий Голиков. Он временно возглавит направление имущественных отношений и градостроительства.

Мэр Антон Иванов добавил, что перестановки могут продолжиться.

Экс-мэра Симферополя назначили первым замглавы администрации Белгорода
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Выплаты пока дошли не всем

Как уже ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, периодически возникают проблемы с выплатами для мобилизованных белгородцев. Трудности связаны с тем, что некоторые бойцы не успевают написать заявления перед уходом на службу или указывают в документах неверные данные — фамилии и счета.

Решено переводить деньги родственникам военнослужащих. Данной работой займётся региональное минсоцзащиты.

По словам Гладкова, 263 млн рублей уже удалось перечислить.

Гладков рассказал, почему не всем призванным белгородцам выплатили по 100 тысяч
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