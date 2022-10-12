В Белгороде работает ПВО и обсуждают назначения в мэрии

Около 13:00 в Белгороде раздались мощные взрывы. Как пояснили в региональном оперштабе, над территорией города сработала система ПВО. О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщалось. Судя по тому, что информация после не поступала, всё обошлось довольно спокойно.