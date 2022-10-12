В Белгороде работает ПВО и обсуждают назначения в мэрии

Около 13:00 в Белгороде раздались мощные взрывы. Как пояснили в региональном оперштабе, над территорией города сработала система ПВО. О жертвах, пострадавших и разрушениях не сообщалось. Судя по тому, что информация после не поступала, всё обошлось довольно спокойно.
Громко было в Белгороде было и вечером. В небе раздались несколько очень громких разрывов.
Работающий в Белгородской области с начала года экс-мэр Симферополя Валентин Демидов пошёл на повышение. Спустя месяц работы советником главы администрации Белгорода его назначили первым заместителем.
Ранее эту должность занимал Василий Голиков. Он временно возглавит направление имущественных отношений и градостроительства.
Мэр Антон Иванов добавил, что перестановки могут продолжиться.
Как уже ранее сообщал губернатор Вячеслав Гладков, периодически возникают проблемы с выплатами для мобилизованных белгородцев. Трудности связаны с тем, что некоторые бойцы не успевают написать заявления перед уходом на службу или указывают в документах неверные данные — фамилии и счета.
Решено переводить деньги родственникам военнослужащих. Данной работой займётся региональное минсоцзащиты.
По словам Гладкова, 263 млн рублей уже удалось перечислить.