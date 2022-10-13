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Обстрел Белгорода 13 октября: пострадавший дом, экспертиза, эвакуированные жители

Вчера, 14:54
Фото: Bel.ru
Около полудня в областном центре прогремели взрывы. Без последствий не обошлось: повреждения получили многоквартирный дом, две машины, здание рядом с МКД. Помимо этого, неразорвавшийся боеприпас обнаружили на спортплощадке лицея. Под обстрел попало и шебекинское село Красное.

Взрывы

Около полудня в Белгороде вновь стало шумно. Жители города насчитали как минимум пять взрывов.

Позже чиновники подтвердят — сработала система ПВО. Однако в этот раз без последствий не обошлось.

Разрушения дома, повреждённые авто

В результате обстрела со стороны Украины пострадал 16-этажный дом на улице Губкина, 42г. Как отметил мэр Антон Иванов, после работы ПВО на здание упал неопознанный объект. Жертв и пострадавших в результате обстрела нет, сообщили в оперштабе.

Серьёзные разрушения получил технический этаж здания. В целом же губернатор назвал повреждения некритическими.

Жителей дома предложили на время пересилить в гостиницу. 18 человек согласились, ещё трое планировали приехать вечером. Остальные уехали к родственникам и знакомым.

Повреждения получили фасад торгово-офисного центра, расположенного рядом с МКД, а также два автомобиля. Владелица одного из них рассказала, что чудом не оказалась в машине в момент происшествия: девушка задержалась буквально на пять минут, чтобы покормить котов.

В Сети после происшествия появился фейк о том, что в дом на Губкина якобы попала российская ракета. Однако информацию назвали ложной и добавили, что это была сбитая ракета РСЗО, выпущенная ВСУ.

Примечательно, что после обстрела пранкеры Вован и Лексус опубликовали видео с разговором с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Политик признал ответственность Киева за взрывы в Белгороде и Крыму.

Боеприпас возле лицея и пожар в Таврово

Неразорвавшаяся часть снаряда упала на спортплощадку лицея № 32 в Белгороде. Помимо этого, был пожар в Таврово-8. Там горела баня, огонь потушили. Причину возгорания установят специалисты.

Обстрел Красного

Досталось от ВСУ 13 октября и шебекинскому селу Красное: населённый пункт попал под обстрел. Зафиксированы разрушения на территории школы. Учеников в здании не было, так как их ранее перевели на дистант.

По информации губернатора Вячеслава Гладкова, жертв и пострадавших нет.

По факту перечисленных происшествий федеральный следком возбудил уголовное дело.

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