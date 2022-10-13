Обстрел Белгорода 13 октября: пострадавший дом, экспертиза, эвакуированные жители

Повреждения получили фасад торгово-офисного центра, расположенного рядом с МКД, а также два автомобиля. Владелица одного из них рассказала, что чудом не оказалась в машине в момент происшествия: девушка задержалась буквально на пять минут, чтобы покормить котов.