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Специалист объяснил отсутствие воздушной тревоги при обстрелах Белгорода

Вчера, 12:42
Фото: 1MI
Оказывается, причиной является то, что обстрелы ведутся с достаточно близкого расстояния, а на включение тревоги нужно время.

Оказывается, причиной является то, что обстрелы ведутся с достаточно близкого расстояния, а на включение тревоги нужно время.

Председатель белгородского городского объединения всероссийской организации «Боевое братство» Евгений Коротких объяснил, почему не включают воздушную тревогу при обстреле Белгорода и других городов. Причина кроется в нехватке времени.

По словам специалиста, стреляют с приграничной территории — довольно близкого расстояния. Время нужно не только на включение тревоги, но и на то, чтобы жители успели отреагировать.

«Это нерентабельно и нецелесообразно с моей точки зрения. Люди начнут собираться, кучковаться, а туда может прилететь снаряд», — заявил Коротких.

Он также подчеркнул, что пока российская система ПВО удачно справляется с целями. 

 

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#Общество#Операция на Украине#Обстрелы#Воздушная тревога#Почему не включают в Белгороде#Евгений Грицков
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