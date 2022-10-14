Оказывается, причиной является то, что обстрелы ведутся с достаточно близкого расстояния, а на включение тревоги нужно время.
Председатель белгородского городского объединения всероссийской организации «Боевое братство» Евгений Коротких объяснил, почему не включают воздушную тревогу при обстреле Белгорода и других городов. Причина кроется в нехватке времени.
По словам специалиста, стреляют с приграничной территории — довольно близкого расстояния. Время нужно не только на включение тревоги, но и на то, чтобы жители успели отреагировать.
«Это нерентабельно и нецелесообразно с моей точки зрения. Люди начнут собираться, кучковаться, а туда может прилететь снаряд», — заявил Коротких.
Он также подчеркнул, что пока российская система ПВО удачно справляется с целями.