О погибшем военном, лжегазовиках и машинах депутатов говорили белгородцы

Погибший военный
22-летний Юрий Потапенко из Головчино погиб ещё в первый день спецоперации. Парня ранило осколком в грудь, пока он ехал в КамАЗе. Довезти до госпиталя молодого человека не успели.
О смерти белгородца рассказал его брат Сергей. У погибшего парня есть ещё один брат, они двойняшки. Дмитрий тоже стал участником СВО. Сначала семье пришла похоронка именно на него, однако в части ошиблись. Хоронили парня 7 марта в закрытом гробу.
Жалоба на лжегазовиков
Белгородка рассказала, что лжегазовики обманули её мать. Они прошли в дом под предлогом проверки газового оборудования. Мошенники внушили женщине, что всё оборудование нужно менять.
Примечательно, что белгородка подписывала договор с компанией «Газпром газораспределение Белгород» на техобслуживание газового оборудования. Тем не менее лжегазовиков это не смутило. В итоге мать женщины заплатила больше 5 тыс. рублей.
Машины депутатов
Депутаты горсовета Белгорода предпочитают BMW — эта марка авто стала самой популярной. Председатель горсовета Вадим Радченко владеет AUDI Q5, а у его супруги в собственности есть Infiniti EX25, «Лада Ларгус» и новенький Lexus UX 200.
Владимир Скурятин, который из депутатов заработал больше всех, владеет Mercedes-Benz E200 4MATIC 2021 года выпуска, а его жена — AUDI Q5. Валентин Чуев ездит на BMW X5 xDrive35i 2014 года. Ещё в его собственности есть Mercedes-Benz GLA 250 4M, мотоцикл Suzuki и снегоболотоход.