О погибшем военном, лжегазовиках и машинах депутатов говорили белгородцы

О смерти белгородца рассказал его брат Сергей. У погибшего парня есть ещё один брат, они двойняшки. Дмитрий тоже стал участником СВО. Сначала семье пришла похоронка именно на него, однако в части ошиблись. Хоронили парня 7 марта в закрытом гробу.