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О погибшем военном, лжегазовиках и машинах депутатов говорили белгородцы

30 мая 16:00
22-летний Юрий Потапенко из Головчино погиб в первый день СВО, белгородка пожаловалась на «газовиков», которые обманули её мать, а BMW стала самой популярной машиной у депутатов горсовета.

Погибший военный

22-летний Юрий Потапенко из Головчино погиб ещё в первый день спецоперации. Парня ранило осколком в грудь, пока он ехал в КамАЗе. Довезти до госпиталя молодого человека не успели.

О смерти белгородца рассказал его брат Сергей. У погибшего парня есть ещё один брат, они двойняшки. Дмитрий тоже стал участником СВО. Сначала семье пришла похоронка именно на него, однако в части ошиблись. Хоронили парня 7 марта в закрытом гробу.

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Жалоба на лжегазовиков

Белгородка рассказала, что лжегазовики обманули её мать. Они прошли в дом под предлогом проверки газового оборудования. Мошенники внушили женщине, что всё оборудование нужно менять.

Примечательно, что белгородка подписывала договор с компанией «Газпром газораспределение Белгород» на техобслуживание газового оборудования. Тем не менее лжегазовиков это не смутило. В итоге мать женщины заплатила больше 5 тыс. рублей.

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Машины депутатов

Депутаты горсовета Белгорода предпочитают BMW — эта марка авто стала самой популярной. Председатель горсовета Вадим Радченко владеет AUDI Q5, а у его супруги в собственности есть Infiniti EX25, «Лада Ларгус» и новенький Lexus UX 200.

Владимир Скурятин, который из депутатов заработал больше всех, владеет Mercedes-Benz E200 4MATIC 2021 года выпуска, а его жена — AUDI Q5. Валентин Чуев ездит на BMW X5 xDrive35i 2014 года. Ещё в его собственности есть Mercedes-Benz GLA 250 4M, мотоцикл Suzuki и снегоболотоход.

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