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Журналисты идентифицировали ещё семерых погибших в СВО белгородцев

30 мая 14:44
Фото: Бел.Ру
«Фонарь» насчитал как минимум 33 погибших военнослужащих из Белгородской области. На 26 мая было известно о 26 погибших участниках спецоперации.

Редакция идентифицировала ещё семерых белгородцев, которые погибли в ходе СВО на Украине. Всего насчитали 33 погибших, на 26 мая их было 26. Искали информацию о военных в соцсетях.

В обновлённый список вошли: Александр Морозов из Губкина, 31-летний ефрейтор Михаил Немытов из Шебекино, 37-летний Руслан Яровский из Корочанского района, 27-летний Сергей Вакуленко из Валуйского городского округа, 22-летний гвардии младший сержант Юрий Потапенко, а также военнослужащие Артём Дикарев и Алексей Быков.

О Юрии Потапенко ранее писало «Бел.Ру». 22-летний парень погиб в первый день спецоперации. Колонна российских войск попала под обстрел в 20 км от границы. Парень ехал в КамАЗе и получил осколочное ранение в грудь. Довезти до госпиталя его не успели.

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