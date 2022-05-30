Журналисты идентифицировали ещё семерых погибших в СВО белгородцев

Редакция идентифицировала ещё семерых белгородцев, которые погибли в ходе СВО на Украине. Всего насчитали 33 погибших, на 26 мая их было 26. Искали информацию о военных в соцсетях.
В обновлённый список вошли: Александр Морозов из Губкина, 31-летний ефрейтор Михаил Немытов из Шебекино, 37-летний Руслан Яровский из Корочанского района, 27-летний Сергей Вакуленко из Валуйского городского округа, 22-летний гвардии младший сержант Юрий Потапенко, а также военнослужащие Артём Дикарев и Алексей Быков.
О Юрии Потапенко ранее писало «Бел.Ру». 22-летний парень погиб в первый день спецоперации. Колонна российских войск попала под обстрел в 20 км от границы. Парень ехал в КамАЗе и получил осколочное ранение в грудь. Довезти до госпиталя его не успели.