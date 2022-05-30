Журналисты идентифицировали ещё семерых погибших в СВО белгородцев

О Юрии Потапенко ранее писало «Бел.Ру». 22-летний парень погиб в первый день спецоперации. Колонна российских войск попала под обстрел в 20 км от границы. Парень ехал в КамАЗе и получил осколочное ранение в грудь. Довезти до госпиталя его не успели.