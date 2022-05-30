Дело бывшего белгородского депутата Сергея Фуглаева дошло до московского суда

В суде рассмотрят дело против Сергея Фуглаева и его бывшей коллеги по группе компаний «Добрыня» Ирины Акиньшиной. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. К производству дело пока не приняли.