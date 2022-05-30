Дело бывшего белгородского депутата Сергея Фуглаева дошло до московского суда

В суде рассмотрят дело против Сергея Фуглаева и его бывшей коллеги по группе компаний «Добрыня» Ирины Акиньшиной. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. К производству дело пока не приняли.
Подсудность сменили по ходатайству прокуратуры. Обвинение считает, что Фуглаев имеет в Белгородской области сильные связи и может повлиять на ход суда.
В основу уголовного дела легло незаконное возмещение НДС на сумму более 140 млн рублей.
Ранее старший брат Анатолий Фуглаев получил три года колонии в белгородском суде. Бывшему топ-менеджеру «Добрыни» Светлане Трухачёвой дали три года условно.
Издание сообщает, что Сергей Фуглаев признаёт свою вину, а Акиньшина обвинение отрицает, утверждая, что в деле нет ни одного документа с её подписью.
Братьев Фуглаевых задержали осенью 2020 года. Сергей Фуглаев лишился мандата депутата горсовета Белгорода, сейчас идёт процесс ликвидации созданных им общественных организаций.