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Дело бывшего белгородского депутата Сергея Фуглаева дошло до московского суда

30 мая 14:23
Фото: страница Белгородского горсовета во "ВКонтакте"
Уголовное дело о мошенничестве поступило в Кросногорский горсуд Московской области 30 мая, сообщил «Коммерсантъ».

В суде рассмотрят дело против Сергея Фуглаева и его бывшей коллеги по группе компаний «Добрыня» Ирины Акиньшиной. Уголовное дело заведено по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса, санкции предусматривают до десяти лет лишения свободы. К производству дело пока не приняли.

Подсудность сменили по ходатайству прокуратуры. Обвинение считает, что Фуглаев имеет в Белгородской области сильные связи и может повлиять на ход суда.

В основу уголовного дела легло незаконное возмещение НДС на сумму более 140 млн рублей.

Ранее старший брат Анатолий Фуглаев получил три года колонии в белгородском суде. Бывшему топ-менеджеру «Добрыни» Светлане Трухачёвой дали три года условно.

Издание сообщает, что Сергей Фуглаев признаёт свою вину, а Акиньшина обвинение отрицает, утверждая, что в деле нет ни одного документа с её подписью.

Братьев Фуглаевых задержали осенью 2020 года. Сергей Фуглаев лишился мандата депутата горсовета Белгорода, сейчас идёт процесс ликвидации созданных им общественных организаций.

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