Белгородка пожаловалась на лжегазовиков, обманувших её маму

В редакцию «Бел.Ру» обратилась белгородка Юлия. Она рассказала, что у неё в областном центре на улице Дзержинского в собственности частный дом. 26 мая, пока хозяйки не было дома, к ней пришли лжегазовики. Дома была мама Юлии. Под предлогом проверки газового оборудования неизвестные прошли в дом.
Пришли сотрудники газовой службы. Она подумала, что это обычные газовики. Они сообщили, что пришли проверить состояние газового оборудования. Когда они вошли, начали говорить, что шланги, вентиль старые, всё плохо, будут штрафы, утечки. Сказали, что нужно всё менять.Юлия, белгородка
Юлия добавила, что только в марте текущего года она заключила договор с компанией «Газпром газораспределение Белгород» на техобслуживание газового оборудования. Но лжегазовиков из компании «Регион Газ» это не смутило.
Они заполнили договор на меня, собственника. Попросили квитанцию, чтобы списать с неё мои данные. Затем они показали маме, где нужно расписаться. В итоге насчитали 5850 рублей, поменяв два шланга и кран. Она им заплатила, они дали квитанцию.Юлия, белгородка
Когда Юлия узнала о произошедшем, она позвонила по номеру компании «Регион Газ» и поинтересовалась, на каком основании они пришли в её дом, не имея права ничего делать без её согласия.
Они сначала сказали, что сейчас вернутся и отдадут 25%. Я сказала, что меня это не устраивает. Потом они сказали, что перезвонят. Перезвонил другой молодой человек, начал меня пугать, что ничего не получится, что у них всё законно и таких, как я, много. Сказал написать претензию и сообщил, что ответ у них уже заготовлен.Юлия, белгородка
Тогда белгородка обратился в «Газпром газораспределение Белгород». Специалисты компании сообщили, что о лжегазовиках знают и постоянно проводят профилактическую работу среди населения, чтобы люди не доверяли каждому, кто представляется газовиком.
Форма у них похожа, даже адрес юридический 5-й Заводской, только дом 17. Доверчивые пенсионеры отдают такие деньги за ненужные работы. Суть не в деньгах. Они же пенсионеров обманывают. Они мне сразу намекнули, что в офис приезжать бесполезно.Юлия, белгородка
Чтобы не попасться на удочку мошенников, «Газпром газораспределение Белгород» призывает быть бдительными и не допускать к проверкам газового оборудования дилетантов. Чтобы отличить работника газовой службы АО «Газпром газораспределение Белгород» от мошенников, необходимо обратить внимание на следующие моменты:
Справка. Компания «Регион Газ» зарегистрирована в Белгороде в марте 2021 года. Она занимается производством санитарно-технических работ, монтажом отопительных систем и систем кондиционирования воздуха. Руководитель и бенефициар — Сергей Маркович. Среднесписочная численность — четыре человека. В 2021 году чистая прибыль составила 22 тысячи рублей.