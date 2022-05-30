Белгородка пожаловалась на лжегазовиков, обманувших её маму

Они сначала сказали, что сейчас вернутся и отдадут 25%. Я сказала, что меня это не устраивает. Потом они сказали, что перезвонят. Перезвонил другой молодой человек, начал меня пугать, что ничего не получится, что у них всё законно и таких, как я, много. Сказал написать претензию и сообщил, что ответ у них уже заготовлен.Юлия, белгородка