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Posted 30 мая 2022, 09:39

Published 30 мая 2022, 09:39

Modified 22 января, 13:43

Updated 22 января, 13:43

Погиб в первый же день: родные рассказали о гибели белгородца во время спецоперации

30 мая 2022, 09:39
Сюжет
Эксклюзив
После нашей публикации о погибших в СВО на Украине жителях Белгородской области к нам обратился брат Юрия Потапенко из Головчино, который погиб в первый же день спецоперации в Харьковской области.

В редакцию «Бел.Ру» написал Сергей Потапенко. Он рассказал, что в список жертв операции не попал его младший брат — 22-летний Юрий.

Юрий Потапенко родился 18 мая 1999 года. Когда пришло время идти в армию — сразу выбрал службу по контракту.

«У нас в семье восемь детей, четверо братьев и четыре сестры, — рассказывает Сергей. — Самые младшие — двойняшки Юрий и Дмитрий. На спецоперацию попали оба».

Юрий к началу военных действий на Украине успел дослужиться до гвардии младшего сержанта, был командиром отделения артиллерийской разведки. Служил в Валуйках.

Утром 24 февраля колонна российских войск выдвинулась на территорию Харьковской области и у пгт Приколотное в 20 километрах от границы попала под обстрел. Юрий ехал в КамАЗе и получил осколочное ранение в грудь. Довезти до госпиталя его не успели.

У мамы 26 февраля был день рождения. А 25-го принесли похоронку — только не на Юрия, а на Дмитрия. Потом оказалось, что в части перепутали и погиб Юрий. Везли его через Ростовскую область. Похоронили 7 марта в закрытом гробу. Сергей Потапенко

Старший брат рассказывает, что все положенные выплаты семья Юрия уже получила. У него остались молодая жена и полуторагодовалая дочка. Жена Татьяна на странице в соцсети размещает видео со стихами в память о муже, которые пишет сама.

Приезжал к родителям губернатор Вячеслав Гладков. Денежную помощь от региона тоже выплатили.

Сергей рассказал о брате, что тот всегда был скромным парнем, не ожидали, что он пойдёт служить по контракту: «Мы думали, что из двух братьев первым женится Дима, но Юра его в итоге опередил. Он всегда был безотказным, когда нужно было помочь. Но в последнее время я его видел редко: когда возвращался в отпуск, он уезжал к родным жены в Прохоровский район».

Второй из двойняшек продолжает участие в спецоперации — приезжал ненадолго в отпуск и снова уехал.

Также оказалось, что Родион Мельников, который есть в списке погибших, вместе с братьями снимал жильё в Валуйках. К тому же Юрий, Родион и Максим Ханыгин ехали в одном КамАЗе. Максим и Юрий погибли вместе, а Родиона убили позже — во время второй командировки на Украину.

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