Всё об обстрелах Журавлёвки и новых выплатах белгородцам: итоги недели

Как и везде, в Белгородской области есть безработные. Их число явно прибавилось после закрытия многих иностранных компаний. По решению правительства РФ, безработные получат расширенный доступ к заключению соцконтрактов. Так, у жителей Белгородской области, которые потеряли работу с 1 марта, во время заключения соцконтрактов не будут учитывать доходы. То есть помощью государства смогут воспользоваться те, кто раньше не проходил по условиям из-за высокого дохода.