Всё об обстрелах Журавлёвки и новых выплатах белгородцам: итоги недели

Posted 26 марта 2022, 07:45
Published 26 марта 2022, 07:45
Modified 1 декабря, 08:02
Updated 1 декабря, 08:02
23 марта на окраине Белгородской области произошло ЧП – в Журавлёвке, которая находится всего в нескольких километрах от границы с Украиной, произошёл взрыв из-за снаряда, пущенного с территории Украины. Он попал в жилой дом, пострадали люди. Были ранены трое. Двоих из них сразу госпитализировали, а о третьей женщине узнали только ночью. Раненая самостоятельно доехала до травмпункта в Белгороде. Пострадавшим поспешили оказать первую помощь, сейчас они лечатся в больнице Белгорода.
ЧП в Журавлёвке привело к повреждению 13 домов и 8 машин. Один из 13 домов разрушился полностью, остальные – частично. Дома губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил как можно скорее восстановить.
Я надеюсь, что их (жителей Нехотеевки и Журавлёвки – прим. ред.) нахождение вне домов – временное.Вячеслав Гладков
В Журавлёвке и Нехотеевке ввели режим ЧС. 196 человек временно вывезли в Белгород для обеспечения их безопасности. Журналисты пообщались с очевидцами, то есть жителями приграничных сёл, о случившемся. Видео разговора можно посмотреть по ссылке.
Пока жители сёл пребывают в областном центре, за безопасность в Нехотеевке и Журавлёвке отвечают правоохранители и казаки. По словам главы Белгородского района Владимира Перцева, выстрел был со стороны Украины.
Но 23 марта днём всё не закончилось. В ночь на 24 марта в Журавлёвке вновь раздались несколько взрывов. Днём 25 марта стало известно о том, что во время обстрелов Журавлёвки при исполнении своего пастырского долга погиб военный священник Олег Артёмов.
Расследованием происходящего занимается Следственный комитет РФ во главе с Александром Бастрыкиным.
На прошлой неделе мы писали о росте цен на многие категории товаров: от продуктов до техники. Немного обсудим это в следующей теме. Но картина становится не такой страшной с поддержкой государства. Расскажем, на что белгородцы могут рассчитывать.
Так, например, если вы просрочите коммунальный платёж, штрафа не будет. Должникам предоставят рассрочку. Остальные привилегии относятся не ко всем жителям Белгородской области.
Как и везде, в Белгородской области есть безработные. Их число явно прибавилось после закрытия многих иностранных компаний. По решению правительства РФ, безработные получат расширенный доступ к заключению соцконтрактов. Так, у жителей Белгородской области, которые потеряли работу с 1 марта, во время заключения соцконтрактов не будут учитывать доходы. То есть помощью государства смогут воспользоваться те, кто раньше не проходил по условиям из-за высокого дохода.
Депутаты облдумы решили поддержать малообеспеченных граждан. Так, был принят закон «О дополнительных мерах поддержки граждан на территории Белгородской области». Малообеспеченные белгородцы, которые на постоянной основе проживают на территории области, смогут получить единовременную выплату в размере до 100 тысяч рублей в год. О том, как подать заявление, можете узнать в нашем материале.
Или вдовы/вдовцы – также с детьми-инвалидами. Их пособие составит от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Пока поддержка планируется с апреля до декабря 2022 года. Всего в Белгородской области таких семей больше 800.
Юные белгородцы с фенилкетонурией будут ежемесячно получать пособие размером 15 тысяч рублей вплоть до своего совершеннолетия. Такой диагноз вынуждает покупать специальное питание, которое стоит дорого.
Детей с фенилкетонурией в Белгородской области мало – 32 человека. Заболевание наследственное. Подробнее о нём можете узнать здесь.
Вячеслав Гладков заявил о новых мерах поддержки для многодетных семей. Теперь за рождение пятого ребёнка (и последующих) семье будут выплачивать 50 тысяч рублей. Для получения денег даже не нужны будут заявления: все выплаты назначат без них.
Ранее говорили о подорожании продуктов питания и техники, теперь дошли до офисной бумаги. Сейчас в Сети можно найти объявления о продаже упаковки бумаги А4 на 500 листов и за 2000 рублей. Хотя буквально неделю-две назад такая пачка стоила около 300 рублей.
Некоторые белгородцы уже начали спекулировать на таком росте цен. Теперь найти офисную бумагу можно на сайтах объявлений. Только вот ценники бывают выше, чем в магазинах.
Наша редакция решила проверить наличие бумаги в белгородских магазинах. Цена на самый популярный вариант, Svetocopy, варьировалась от 750 до 1000 рублей.
После многочисленных жалоб от россиян на такой скачок ценника в ФАС решили провести проверку – с чем связаны такие цены на бумагу. Как сообщили в правительстве, вся проблема в импортных компонентах, которые нужны для производства бумаги.
В некоторых магазинах уже ввели ограничения на продажу бумаги, как ранее было с вещами первой необходимости. Теперь даже по высокой цене нельзя приобрести больше двух пачек на руки. К слову, о товарах первой необходимости. В «Магните» появились новые ограничения на продажу подгузников, гречки и прокладок.