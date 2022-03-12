Как выбраться из Харькова в Белгород и что происходит с ценами: итоги недели

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Говорим о том, как попасть в Россию с Украины, перечисляем тех, кто не попадёт в Европу, и рассказываем о продуктовом ажиотаже в магазинах.

Как выбраться из Харькова в Белгород После начала спецоперации поступает много вопросов, как с Украины, в частности, Харькова, попасть в Россию и спастись. Постановка вопроса ребром дала плоды. Расписываем, как всё идёт. Утром 7 марта поступила информация об открытии в Сумах и Харькове «зелёных коридоров» через Белгород. Также гумкоридоры должны были открыться в Киеве и Мариуполе. Для безопасности мирных жителей планировался режим тишины. Но украинские власти отказались от предложенных условий. Взамен России предложили согласиться на въезд людей на территорию Украины (также через гумкоридоры). Несмотря на это заявление, Белгородская область отправила автобусы ЕТК в Нехотеевку. На возможность эвакуации всё же надеялись. Но открыть гуманитарные коридоры не вышло, поэтому уехали автобусы обратно без украинских беженцев. Утром 8 марта гуманитарные коридоры всё же открыли – также в 10:00. Теперь в Россию они будут в это время открываться ежедневно. Работают они без согласований в одностороннем порядке: на территорию Украины не попасть. В Белгородской области собрались уже больше трёх тысяч беженцев, треть из них – дети. Интересно, что большая часть беженцев (свыше двух тысяч человек) прибыли в регион самостоятельно. У многих здесь есть родственники и друзья, у которых те и остаются. Продуктовый ажиотаж Ещё на прошлой неделе мы писали про ажиотаж в продуктовых магазинах. Пока ситуация не улучшается. В Старом Осколе, например, зафиксировали повышение спроса на товары первой необходимости. Особенно это касается сахара, соли, консервации, гречки и макарон. Белгородцы заметили, что с полок в магазинах пропадает сахар, а гречка, растительное масло и рис ощутимо дорожают. Выросли цены и на разливную воду фирмы «Хрусталь Белогорья». По словам заместителя губернатора Белгородской области Юлии Щедриной, ситуация с сахаром характерна сейчас для всей России и это – лишь нездоровый ажиотаж. А рост цен на некоторые продукты, например, на рис, объясняют курсом валют. Мэр Белгорода Антон Иванов также уточнил, что в местных магазинах нет дефицита. Ажиотаж никто не отрицает. Однако в областном центре есть запас товаров первой необходимости, причин для паники нет. Как мы уже написали, цены на продукты в Белгородской области выросли. Для стабилизации ситуации в регионе будут сдерживать цены на хлеб. Это возможно благодаря деньгам из федерального бюджета. Минсельхоз поддержит не только Белгородскую область, но и все субъекты РФ. На всё готовы выделить 2,5 млрд рублей. Также дя снижения торговой наценки в Белгороде и Старом Осколе планируют провести большие продуктовые ярмарки. Там представят свою продукцию свыше 400 представителей бизнеса. Пройдёт всё 19 марта и, возможно, 20 марта. Точные места проведения ярмарок объявят позже. Главные персоны недели Ну и напоследок поговорим о главных персонах недели в Белгородской области. Всего их пятеро. Двое попали в список из-за перемен в работе, ещё двое – из-за санкций со стороны ЕС. Последняя персона оказалась посередине: и под санкции попала, и в карьере произошли перемены. Начнём с Евгения Хромова, бывшего замгубернатора по экономике. Его назначили руководителем корпорации «Развитие». Теперь он будет заниматься привлечением инвестиций в регион. Перемены наступили и для Данилы Карайченцева. Он покинул место главного государственного ветврача Белгородской области. Кто придёт на его место в управление ветеринарии, ещё неизвестно. Зато дальнейший путь Данилы мы знаем: он ушёл в новую структуру в ГК «Агро-Белогорье». Переходим к санкциям Евросоюза. Под них попал Евгений Савченко, бывший губернатор региона. Также под санкции попал владелец Яковлевского ГОКа под Белгородом Алексей Мордашов. В Италии у него конфисковали 65-метровую яхту. Не обошли стороной и Вадима Мошковича. После этого он покинул совет директоров компании «Русагро». Те, кто попал в санкционный список, теперь не могут поехать в страны Евросоюза. Также на территории ЕС заморозили все их активы.