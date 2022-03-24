В Белгородской области 2000 человек получат в помощь до 100 тысяч рублей

Мы долго обсуждали данный законопроект, и я очень рада, что та идея, которая у нас родилась ещё в начале прошлого года, наконец-то реализована, и мы сможем помочь не менее 2000 жителей. Каждый из вас сможет оказать такую поддержку.Ольга Павлова, председатель Белгородской облдумы