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Posted 24 марта 2022, 11:01

Published 24 марта 2022, 11:01

Modified 1 декабря, 08:25

Updated 1 декабря, 08:25

В Белгородской области 2000 человек получат в помощь до 100 тысяч рублей

24 марта 2022, 11:01
Сюжет
Депутаты
Депутаты Белгородской облдумы приняли закон «О дополнительных мерах поддержки граждан на территории Белгородской области». Теперь малообеспеченные белгородцы могут претендовать на помощь в размере 100 тысяч рублей в год.

В законе указано, что получить единовременную денежную выплату могут люди, которые постоянно проживают на территории Белгородской области. При этом их доход должен быть ниже двукратной величины прожиточного минимума по региону.

Предоставлять выплату будет региональное министерство социальной защиты населения, а полномочиями по организации её предоставления наделены органы местного самоуправления.

Чтобы получить деньги, необходимо обратиться к депутатам Белгородской облдумы на личном приёме с заявлением. Депутат отправит документ в уполномоченный орган, и комиссия по результатам рассмотрения примет решение о предоставлении выплаты.

Размер единовременной помощи не должен превышать 100 тысяч рублей в год. Общий объём финансовых средств на данные расходы составит 100 млн рублей в год. Всего предусмотрено 18 направлений поддержки.

Мы долго обсуждали данный законопроект, и я очень рада, что та идея, которая у нас родилась ещё в начале прошлого года, наконец-то реализована, и мы сможем помочь не менее 2000 жителей. Каждый из вас сможет оказать такую поддержку.Ольга Павлова, председатель Белгородской облдумы

Депутаты приняли закон области, сокращая процедуру второго и третьего чтения.

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