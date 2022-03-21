Власти Белгородской области отменили штрафы за просрочку платежей за комуслуги

Posted 21 марта 2022, 07:11
Published 21 марта 2022, 07:11
Modified 1 декабря, 08:53
Updated 1 декабря, 08:53
На оперсовещании 21 марта замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отрабатывается порядка 40 антикризисных мер.
Так, власти смогли договориться с ресурсоснабжающими организациями о неприменении штрафных санкций в отношении потребителей, которые просрочили платежи за комуслуги, а также предоставить рассрочку платежа. В частности, штрафные санкции не будут применяться в отношении потребителей, которые превысили лимиты газа в отопительном периоде.
С Минпромторгом отработан временный регламент по обеспечению торговли электрической энергией, чтобы цены не подскочили, отметил чиновник.
Также власти обсудили подорожание программ в сфере строительства и капремонта. Так, для ремонта и строительства будут закупать комплектующие из стран, которые не объявили России санкции. Сами стройматериалы теперь будут закупать массово. Авансовые платежи по контрактам увеличили до 50%.
По словам Полежаева, срывов программ и увеличения сумм в части ЖКХ не будет.
Ранее российское правительство приняло решение отменить штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ. Также временно упразднили и поверку счётчиков.
Мера вызвана необходимостью снижения давления на население из-за экономической ситуации.