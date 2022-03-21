Власти Белгородской области отменили штрафы за просрочку платежей за комуслуги

Также власти обсудили подорожание программ в сфере строительства и капремонта. Так, для ремонта и строительства будут закупать комплектующие из стран, которые не объявили России санкции. Сами стройматериалы теперь будут закупать массово. Авансовые платежи по контрактам увеличили до 50%.