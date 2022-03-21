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Posted 21 марта 2022, 07:11

Published 21 марта 2022, 07:11

Modified 1 декабря, 08:53

Updated 1 декабря, 08:53

Власти Белгородской области отменили штрафы за просрочку платежей за комуслуги

21 марта 2022, 07:11
Сюжет
ЖКХ
Потребителям с задолженностью предоставят рассрочку. Подобный мораторий вводили во время пандемии коронавируса в 2020 году.

На оперсовещании 21 марта замгубернатора Белгородской области Константин Полежаев заявил, что в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) отрабатывается порядка 40 антикризисных мер.

Так, власти смогли договориться с ресурсоснабжающими организациями о неприменении штрафных санкций в отношении потребителей, которые просрочили платежи за комуслуги, а также предоставить рассрочку платежа. В частности, штрафные санкции не будут применяться в отношении потребителей, которые превысили лимиты газа в отопительном периоде.

С Минпромторгом отработан временный регламент по обеспечению торговли электрической энергией, чтобы цены не подскочили, отметил чиновник.

Также власти обсудили подорожание программ в сфере строительства и капремонта. Так, для ремонта и строительства будут закупать комплектующие из стран, которые не объявили России санкции. Сами стройматериалы теперь будут закупать массово. Авансовые платежи по контрактам увеличили до 50%.

По словам Полежаева, срывов программ и увеличения сумм в части ЖКХ не будет.

Ранее российское правительство приняло решение отменить штрафы и пени за просрочку платежей за ЖКУ. Также временно упразднили и поверку счётчиков.

Мера вызвана необходимостью снижения давления на население из-за экономической ситуации.

#Новости#Общество#Белгородская область#Константин Полежаев#ЖКХ#Губернатор#Жку#Коммунальные услуги#Эксклюзив
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