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Для получения выплат за пятого ребёнка белгородцам не нужно писать заявление

24 марта 13:16
Фото: Бел.Ру
Выплату за пятого и последующего ребёнка будут назначать в беззаявительном порядке. Информацию озвучила во время брифинга министр социальной защиты населения и труда Белгородской области Елена Батанова.

Семьи, у которых в 2022 году родился пятый и последующий ребёнок, смогут получить выплату в размере 50 тыс. рублей в беззаявительном порядке.

Родителям никуда обращаться не нужно. У нас есть связка с ЗАГСом, по системе межведомственного взаимодействия мы эту выплату назначим и осуществим. У нас все данные по таким семьям есть, потому что, если в семье уже есть четверо детей, они уже являются получателями той или иной меры поддержки.Елена Батанова

Отметим, что выплата будет единовременная, её смогут получить семьи, в которых пятый ребёнок родился после 1 января 2022 года.

Напомним, вопрос о выплате денег за пятую дочку задали Вячеславу Гладкову во время прямой линии 18 марта. Ранее такой меры поддержки в Белгородской области не было.

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