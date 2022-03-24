Для получения выплат за пятого ребёнка белгородцам не нужно писать заявление

Семьи, у которых в 2022 году родился пятый и последующий ребёнок, смогут получить выплату в размере 50 тыс. рублей в беззаявительном порядке.
Родителям никуда обращаться не нужно. У нас есть связка с ЗАГСом, по системе межведомственного взаимодействия мы эту выплату назначим и осуществим. У нас все данные по таким семьям есть, потому что, если в семье уже есть четверо детей, они уже являются получателями той или иной меры поддержки.Елена Батанова
Отметим, что выплата будет единовременная, её смогут получить семьи, в которых пятый ребёнок родился после 1 января 2022 года.
Напомним, вопрос о выплате денег за пятую дочку задали Вячеславу Гладкову во время прямой линии 18 марта. Ранее такой меры поддержки в Белгородской области не было.