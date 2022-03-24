Для получения выплат за пятого ребёнка белгородцам не нужно писать заявление

Родителям никуда обращаться не нужно. У нас есть связка с ЗАГСом, по системе межведомственного взаимодействия мы эту выплату назначим и осуществим. У нас все данные по таким семьям есть, потому что, если в семье уже есть четверо детей, они уже являются получателями той или иной меры поддержки.Елена Батанова