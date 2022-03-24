Сгущёнка белгородского производителя попала в аутсайдеры рейтинга Роскачества

Среди участников исследования оказались и произведённые в Белгородской области товары. Один из них попал в число аутсайдеров. Так, низкую оценку экспертов — 0,800 — получила сгущёнка от «Белгородских молочных продуктов». В продукте обнаружили сорбиновую кислоту, которой не было указано в составе. Содержание белка и сахарозы не соответствует ГОСТу, отклонения имеет жирнокислотный состав.