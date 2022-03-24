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Posted 24 марта 2022, 10:15

Published 24 марта 2022, 10:15

Modified 1 декабря, 08:54

Updated 1 декабря, 08:54

Сгущёнка белгородского производителя попала в аутсайдеры рейтинга Роскачества

24 марта 2022, 10:15
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Низкие оценки экспертов получило сгущённое молоко от «Белгородских молочных продуктов». Среди недостатков продукта — сорбиновая кислота, сообщили в Роскачестве. В то же время сгущёнка другого белгородского производителя попала в число лучших товаров и соответствует опережающему стандарту.

Роскачество проверило сгущённое молоко. Всего для исследования отобрали товары 28 торговых марок. Проверяли их по 95 параметрам качества и безопасности.

Среди участников исследования оказались и произведённые в Белгородской области товары. Один из них попал в число аутсайдеров. Так, низкую оценку экспертов — 0,800 — получила сгущёнка от «Белгородских молочных продуктов». В продукте обнаружили сорбиновую кислоту, которой не было указано в составе. Содержание белка и сахарозы не соответствует ГОСТу, отклонения имеет жирнокислотный состав.

Невысокий рейтинг (1,800) и у «Волоконовской» сгущёнки. Среди недостатков — наличие сорбиновой кислоты, недостаточно хорошее очищение, цвет. Содержание сахарозы выше установленного ГОСТом, а лактозы — ниже установленного стандартом Роскачества. Вдобавок указано, что продукт изготовлен из молока невысокого качества. Напомним, что «Волоконовское» сгущённое молоко по результатам исследования в 2017 году получило Знак качества.

Вместе с тем другой продукт, произведённый в Белгородской области, оказался в лидерах рейтинга (4,772). Это сгущённое молоко «Алексеевское». Сообщается, что товар соответствует опережающему стандарту Роскачества и может претендовать на Знак качества.

Также в исследовании участвовали продукты, произведённые в Белгородской области для магазинов SPAR, «Окей», «Перекрёсток» и Globus. Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться здесь.

В целом же ни в одном исследованном образце не нашли антибиотиков, радионуклидов, тяжёлых металлов и афлатоксинов. Вместе с тем товары трёх торговых марок оказались фальсифицированы растительными жирами, в семи образцах нашли незаявленную сорбиновую кислоту, в восьми продуктах были нарушения по микробиологии, а ещё в 12 случаях выявили аскорбиновую кислоту.

Наивысшую оценку (4,944) получило сгущённое молоко «Ирбитское». Нулевые результаты показали товары торговых марок «Тяжин», «Лента» и «Главпродукт».

#Новости#Общество#Рейтинг#Роскачество
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