РЭО: Утилизаторы часто представляют подложную отчетность

Как пишет rbc.ru, в конце прошлого года Росприроднадзор направил запрос в более 30 бизнес-ассоциаций, однако лишь семь из них ответили. При этом они передали неполные сведения, в частности не сообщили о наименованиях утилизирующих объектов, их производительности и видах утилизируемых отходов.