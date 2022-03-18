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РЭО: Утилизаторы часто представляют подложную отчетность

18 марта 01:51
Фото: reo.ru
Бизнес-ассоциации не передали Росприроднадзору полные данные о мощностях по утилизации отходов. Ведомство провело проверки утилизирующих предприятий и обнаружило несуществующие фирмы.

Как пишет rbc.ru, в конце прошлого года Росприроднадзор направил запрос в более 30 бизнес-ассоциаций, однако лишь семь из них ответили. При этом они передали неполные сведения, в частности не сообщили о наименованиях утилизирующих объектов, их производительности и видах утилизируемых отходов.

По словам представителя вице-премьера Виктории Абрамченко, ассоциации не имеют точных данных о реализации бизнесом ответственности за утилизацию.

В свою очередь гендиректор ППК «Российский экологический оператор» (РЭО) Денис Буцаев отметил, что производители и утилизаторы нередко передают неверную отчетность.

По этим причинам Правительство РФ поручило провести комплексную оценку всех утилизаторов в стране на соответствие экологическому законодательству. По словам Буцаева, результаты проверки должны быть готовы в декабре 2022 года.

Он также рассказал, что бизнес старается экономить на уплате экологического сбора при посредничестве созданных им ассоциаций, которые помогают выполнить нормативы утилизации, и путем занижения стоимости услуг по утилизации в ходе конкурентных процедур.

“Зачастую ассоциации берут от товаропроизводителей за свои услуги половину ставки экосбора, а в дальнейшем доводят до утилизаторов еще вдвое уменьшенную сумму”, — рассказал Буцаев.

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