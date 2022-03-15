Ночной мороз вернётся в Белгородскую область

В Белгородскую область вернётся ночной мороз. Завтра синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. В тёмное время суток столбик термометра покажет 6–11˚ ниже нуля, при прояснениях — 16˚ мороза. Днём обещают 1–6˚ ниже нуля. Ветер северной четверти, ночью порывы до 10 м/с, днём — до 12 м/с.
В Белгороде ночью температура опустится до -8˚, осадков не предвидится. Днём потеплеет до 4˚ ниже нуля, будет облачно и без осадков. Порывы ветра до 3 м/с ночью и 4 м/с днём. Ночью в Валуйках ожидается небольшой кратковременный снег и 8˚ мороза. В светлое время суток выпадет небольшой снег, температура поднимется до 3˚ мороза. Ветер ночью до 4 м/с, а днём до 5 м/с.
Чуть холоднее погода будет в Новом Осколе. Ночью температура опустится до -9˚, осадков не ожидается. Днём синоптики обещают -3˚ и без осадков. Ветер в тёмное время суток до 4 м/с, днём — 5 м/с. В Старом Осколе ночью будет облачно с прояснениями и без осадков, похолодает до 8˚ мороза. Днём выпадет небольшой снег, а температура поднимется до 4˚ ниже нуля. Ветер в ночное время до 4 м/с, днём порывы ветра увеличатся до 5 м/с.