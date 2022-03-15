Ночной мороз вернётся в Белгородскую область

Чуть холоднее погода будет в Новом Осколе. Ночью температура опустится до -9˚, осадков не ожидается. Днём синоптики обещают -3˚ и без осадков. Ветер в тёмное время суток до 4 м/с, днём — 5 м/с. В Старом Осколе ночью будет облачно с прояснениями и без осадков, похолодает до 8˚ мороза. Днём выпадет небольшой снег, а температура поднимется до 4˚ ниже нуля. Ветер в ночное время до 4 м/с, днём порывы ветра увеличатся до 5 м/с.