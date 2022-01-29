Ещё шесть жителей Белгородской области с ковидом умерли в больницах к 29 января

Минздрав Белгородской области рассказал о шести скончавшихся от COVID-19 пациентах за сутки. Трое из них проживали в Старооскольском горокруге — это две женщины 1929 и 1952 года рождения и один мужчина 72 лет. Также жертвой вируса стал пожилой житель Губкинского горокруга. Умершему было 85 лет. Всем им оказывали медпомощь в Старооскольской окружной больнице.