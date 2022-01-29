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Ещё шесть жителей Белгородской области с ковидом умерли в больницах к 29 января

29 января 09:39
Фото: Бел.Ру
Об этом сообщил региональный оперштаб. Всего к этой субботе число скончавшихся от коронавируса в области достигло 1913. В целом по стране от этой инфекции погибло 330 111 человек.

Минздрав Белгородской области рассказал о шести скончавшихся от COVID-19 пациентах за сутки. Трое из них проживали в Старооскольском горокруге — это две женщины 1929 и 1952 года рождения и один мужчина 72 лет. Также жертвой вируса стал пожилой житель Губкинского горокруга. Умершему было 85 лет. Всем им оказывали медпомощь в Старооскольской окружной больнице.

Ещё двух пациентов не смогли спасти в горбольнице № 2 в Белгороде. Ими оказались житель Шебекинского городского округа, которому было 79 лет, а также мужчина из областного центра 1977 года рождения.

Всего к этой субботе число скончавшихся от коронавируса в Белгородской области достигло 1913, а по стране — 330 111. Что касается трагичной статистики по муниципалитетам, больше всего от ковида умерло жителей Белгорода (541), Старооскольского городского округа (510), Губкинского горокруга (165) и Белгородского района (144).

Напомним, что регион всё также является лидером по России по проценту вакцинированных — привиться здесь успели 71,2% жителей. Кроме того, в области началась вакцинация подростков от 12 лет. Прививку сделали уже 142 детям, в том числе 14-летнему сыну главы облминздрава Андрея Иконникова.

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