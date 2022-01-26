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Участниками конкурса «Лучник Future» стали команды из 34 вузов России

26 января 15:21
В столице России завершился процесс приема заявок на участие во всероссийском конкурсе студенческих команд в области развития общественных связей «Лучник Future». В ходе мероприятия члены жюри оценят 86 коммуникационных проектов. Всего в конкурсе примут участие 70 студенческих команд из 34 отечественных вузов.

Как информирует Newsnn.ru, в текущем году конкурс проводится в первый раз. В рамках первого конкурса участниками стали студенты из 17 городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Краснодара, Казани, Перми, Ставрополя, Москвы, Саратова, Красноярска, Томска, Екатеринбурга, Самары, Симферополя, Ижевска, Челябинска, Владивостока и Твери.

Отмечается, что организаторы соревнования удивились столь высокому интересу к данному проекту со стороны студентов. Об этом сообщила исполнительный директор конкурса «Лучник Future» Юлия Мохова.

«География проекта, количество команд и присланных работ доказывают, что такой конкурс, как „Лучник Future“, был необходим и сразу стал актуален для современного студенческого сообщества», — поделилась Юлия Мохова.

Ожидается, что студенческие работы будут оцениваться в формате онлайн-голосования в рамках второго этапа мероприятия. Оценивать проекты будут члены жюри и команда экспертов, состоящая из 30 человек, включая признанных профессионалов и молодых специалистов в области общественных связей. Голосование продлится до 30 января. Финалисты конкурса, которые будут определены по итогам голосования, войдут в шорт-лист и в дальнейшем в Москве презентуют свои проекты в офлайн-режиме.

Шесть общественных и коммерческих предприятий — партнеров конкурса представят командам семь реальных pr-кейсов. Студентам предстоит выработать по ним конкретные решения.

Сообщается, что на конкурс были допущены студенты, которые в настоящее время проходят обучение в вузах по следующим специальностям: управление медиакоммуникациями, телевидение, маркетинг и менеджмент, связи с общественностью и реклама.

Вместе с тем свои кейсы также представили: «ЭР-Телеком», благотворительный фонд РДКМ, Segezha Group, ТМК и группа ГАЗ. Генеральным партнером конкурса «Лучник Future» стал российский коммерческий банк «Тинькофф», а официальным информационным партнёром — холдинг 1MI.

Дирекция Национальной премии в сфере развития общественных связей «Серебряный Лучник» выступила учредителем мероприятия, а оператором конкурса стала коммуникационная группа JAMP.

#Новости#Общество
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