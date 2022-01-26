Участниками конкурса «Лучник Future» стали команды из 34 вузов России

Ожидается, что студенческие работы будут оцениваться в формате онлайн-голосования в рамках второго этапа мероприятия. Оценивать проекты будут члены жюри и команда экспертов, состоящая из 30 человек, включая признанных профессионалов и молодых специалистов в области общественных связей. Голосование продлится до 30 января. Финалисты конкурса, которые будут определены по итогам голосования, войдут в шорт-лист и в дальнейшем в Москве презентуют свои проекты в офлайн-режиме.