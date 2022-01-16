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«Нетипичное Ставрополье» и Сергей Бурунов: на кого подписаны белгородские чиновники

16 января 09:18
Фото: Бел.Ру
Со сменой руководства в Белгородской области власть старается быть ближе к народу. Чиновники и депутаты ведут свои аккаунты в соцсетях, стримят и общаются с фолловерами. Редакция изучила их подписки в Instagram и узнала о них много нового. Кто интересуется эстетикой захолустья и следит за Катей Клэп — в этом материале.

Гладков: новости Ставрополя и Юрий Дудь

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — активный пользователь Instagram. У него 1,3 тысячи публикаций и 129 тысяч подписчиков. Подписан глава региона на 1100 аккаунтов.

Фолловит Вячеслав Гладков своих коллег-чиновников и аккаунты белгородских СМИ. Подписан глава региона и на знаменитостей. Например, он следит за жизнью юмориста Павла Воли и журналиста Юрия Дудя.

Также среди подписок мы нашли уютный, на взгляд редакции, аккаунт «Заречный в фотографиях». «Закрытый город с открытой душой» — так написано в описании профиля. Ранее Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного.

Интересуется губернатор SMM и таргетом: он подписан на аккаунт, который рассказывает о нюансах дела. Это неудивительно, ведь фото и видео главы региона ежедневно лайкают сотни, а то и тысячи пользователей. Его публикации выступают инфоповодами для средств массовой информации. Уметь ориентироваться в соцсетях — залог успеха в современном мире.

Правительство: от горнолыжки до домиков для кошек

Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ведёт исключительно рабочий аккаунт в Instagram для 8,7 тыс. подписчиков. В соцсети чиновника насчитывается пока 112 публикаций, а подписан он на 71 аккаунт.

Фолловит Иконников в основном подчинённых — главврачей поликлиник и больниц региона, а также профильные федеральные ведомства.

Также глава регионального минздрава подписан на главного редактора Telegram-канала «Белгород № 1» Владимира Корнева. Среди официальных медиа он отдал предпочтение госкомпаниям — «ГТРК Белгород» и «Миру Белогорья».

Интересуется Иконников и активным спортом — среди его подписок редакция обнаружила горнолыжный комплекс «Донгор». Это база отдыха в Воронеже, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах или тюбинге.

Замгубернатора по строительству Владимир Базаров фолловит 116 аккаунтов. Чиновник подписан на «Психологию счастья» — мотивационные посты, «Мысли великих людей» — вырезки из популярных фильмов и интервью со знаменитостями, «Вечерний Ургант» — видео из эфира российского популярного шоу. Следит Базаров и за творчеством актёра Сергея Бурунова — он подписан на его фан-аккаунт.

Фото: скриншот

Также мы обратили внимание на то, что замгубернатора по строительству увлекается единоборствами. По крайней мере, мы нашли несколько аккаунтов с айкидо, карате и дзюдо в подписках Базарова.

Министр культуры региона Константин Курганский подписан на 1132 аккаунта. Среди них есть Катя Клэп — популярный YouTube-блогер в 2010-х годах, юморист Гарик Харламов, а также спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Как и коллега по правительству, Курганский следит за творчеством актёра Сергея Бурунова.

Среди неожиданных подписок — аккаунт экс-руководителя белгородского штаба Алексея Навального Максима Климова (организация «Штабы Навального» признана экстремисткой в России и запрещена).

Глава регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин подписан на 132 аккаунта. Помимо профилей представителей власти и управляющих компаний, его интересуют юмористические страницы, например, он следит за обновлениями «Угарных видосов».

Министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова подписана на 63 аккаунта. Чиновница отличается от коллег по цеху тем, что фолловит меньшее количество представителей власти. В соцсетях Батанова предпочитает уделять внимание интернет-магазинам. Среди них аккаунты по продаже пижам, шуб, постельного белья, а также домиков для кошек.

Фото: скриншот

Главы муниципалитетов: от эстетики захолустья до Ильи Варламова

Мэр Белгорода Антон Иванов подписан на 404 аккаунта. Стоит отметить, что они достаточно разнообразны. Например, в то время, как жители областного центра спорят о том, как сделать город лучше и удобнее, градоначальника, вероятно, впечатляет «Эстетика ***ней» (простыми словами – «красота захолустья»), если ориентироваться на его подписки в Instagram.

Фото: скриншот

Также чиновник подписан на аккаунты с мотивацией, мужской моды, ну и, конечно, на коллег-чиновников.

Руководитель Старооскольского горокруга Андрей Чесноков подписан на 1238 профилей. В перерывах между улучшением качества жизни жителей муниципалитета чиновник следит за звёздами. Он подписан на певицу Земфиру, Лену Темникову, юмориста Гарика Харламова, блогера Илью Варламова и актёра Антона Лапенко. Также Чесноков подписан на аккаунт футбольного клуба «Сочи».

Фото: скриншот

Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов подписан на 64 аккаунта. Среди них есть «Охота Краснодар» — продажа чучел и шкур животных, а также профили блогеров Артемия Лебедева и Ильи Варламова.

Стоит отметить, что в подписках руководителей муниципалитетов часто наблюдаются закрытые профили без фото, либо аккаунты с парой картинок. При этом все главы подписаны на губернатора.

Белгородская облдума: психотерапия и личностный рост

Председатель регионального заксобрания Ольга Павлова подписана только на 29 аккаунтов. Депутат следит за жизнью коллег по думе, например, за своим заместителем Владимиром Зотовым и за главой комитета по строительству, ЖКХ и транспорта Вадимом Клетом. Также Павлова фолловит московские городскую и областную думы.

Сам Владимир Зотов также избирателен в подписках. Их у него 47. Среди них есть аккаунт его организации ООО ГК «Агро-Белогорье». Также бизнесмен-депутат подписан на священника Николая Дубинина, который публикует проповеди, анонсирует молебны и рассказывает о своей жизни, а ещё на психотерапевта Андрея Курпатова.

Олимпийский чемпион Лондона 2012 года Тарас Хтей подписан на 586 аккаунтов. Под рукой у него аккаунты многих коллег, официальные страницы спортсменов и думских комитетов страны. Судя по подпискам, Хтей не забывает про личностный рост, поэтому следит за страницами с необычными фактами, яркими цитатами и полезными советами.

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