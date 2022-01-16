Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков — активный пользователь Instagram. У него 1,3 тысячи публикаций и 129 тысяч подписчиков. Подписан глава региона на 1100 аккаунтов.
Фолловит Вячеслав Гладков своих коллег-чиновников и аккаунты белгородских СМИ. Подписан глава региона и на знаменитостей. Например, он следит за жизнью юмориста Павла Воли и журналиста Юрия Дудя.
Также среди подписок мы нашли уютный, на взгляд редакции, аккаунт «Заречный в фотографиях». «Закрытый город с открытой душой» — так написано в описании профиля. Ранее Вячеслав Гладков занимал пост мэра Заречного.
Интересуется губернатор SMM и таргетом: он подписан на аккаунт, который рассказывает о нюансах дела. Это неудивительно, ведь фото и видео главы региона ежедневно лайкают сотни, а то и тысячи пользователей. Его публикации выступают инфоповодами для средств массовой информации. Уметь ориентироваться в соцсетях — залог успеха в современном мире.
Министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников ведёт исключительно рабочий аккаунт в Instagram для 8,7 тыс. подписчиков. В соцсети чиновника насчитывается пока 112 публикаций, а подписан он на 71 аккаунт.
Фолловит Иконников в основном подчинённых — главврачей поликлиник и больниц региона, а также профильные федеральные ведомства.
Также глава регионального минздрава подписан на главного редактора Telegram-канала «Белгород № 1» Владимира Корнева. Среди официальных медиа он отдал предпочтение госкомпаниям — «ГТРК Белгород» и «Миру Белогорья».
Интересуется Иконников и активным спортом — среди его подписок редакция обнаружила горнолыжный комплекс «Донгор». Это база отдыха в Воронеже, где можно покататься на сноуборде, горных лыжах или тюбинге.
Замгубернатора по строительству Владимир Базаров фолловит 116 аккаунтов. Чиновник подписан на «Психологию счастья» — мотивационные посты, «Мысли великих людей» — вырезки из популярных фильмов и интервью со знаменитостями, «Вечерний Ургант» — видео из эфира российского популярного шоу. Следит Базаров и за творчеством актёра Сергея Бурунова — он подписан на его фан-аккаунт.
Также мы обратили внимание на то, что замгубернатора по строительству увлекается единоборствами. По крайней мере, мы нашли несколько аккаунтов с айкидо, карате и дзюдо в подписках Базарова.
Министр культуры региона Константин Курганский подписан на 1132 аккаунта. Среди них есть Катя Клэп — популярный YouTube-блогер в 2010-х годах, юморист Гарик Харламов, а также спортивный журналист Дмитрий Губерниев. Как и коллега по правительству, Курганский следит за творчеством актёра Сергея Бурунова.
Среди неожиданных подписок — аккаунт экс-руководителя белгородского штаба Алексея Навального Максима Климова (организация «Штабы Навального» признана экстремисткой в России и запрещена).
Глава регионального Госжилнадзора Михаил Бредихин подписан на 132 аккаунта. Помимо профилей представителей власти и управляющих компаний, его интересуют юмористические страницы, например, он следит за обновлениями «Угарных видосов».
Министр соцзащиты населения и труда области Елена Батанова подписана на 63 аккаунта. Чиновница отличается от коллег по цеху тем, что фолловит меньшее количество представителей власти. В соцсетях Батанова предпочитает уделять внимание интернет-магазинам. Среди них аккаунты по продаже пижам, шуб, постельного белья, а также домиков для кошек.
Мэр Белгорода Антон Иванов подписан на 404 аккаунта. Стоит отметить, что они достаточно разнообразны. Например, в то время, как жители областного центра спорят о том, как сделать город лучше и удобнее, градоначальника, вероятно, впечатляет «Эстетика ***ней» (простыми словами – «красота захолустья»), если ориентироваться на его подписки в Instagram.
Также чиновник подписан на аккаунты с мотивацией, мужской моды, ну и, конечно, на коллег-чиновников.
Руководитель Старооскольского горокруга Андрей Чесноков подписан на 1238 профилей. В перерывах между улучшением качества жизни жителей муниципалитета чиновник следит за звёздами. Он подписан на певицу Земфиру, Лену Темникову, юмориста Гарика Харламова, блогера Илью Варламова и актёра Антона Лапенко. Также Чесноков подписан на аккаунт футбольного клуба «Сочи».
Глава Губкинского горокруга Михаил Лобазнов подписан на 64 аккаунта. Среди них есть «Охота Краснодар» — продажа чучел и шкур животных, а также профили блогеров Артемия Лебедева и Ильи Варламова.
Стоит отметить, что в подписках руководителей муниципалитетов часто наблюдаются закрытые профили без фото, либо аккаунты с парой картинок. При этом все главы подписаны на губернатора.
Председатель регионального заксобрания Ольга Павлова подписана только на 29 аккаунтов. Депутат следит за жизнью коллег по думе, например, за своим заместителем Владимиром Зотовым и за главой комитета по строительству, ЖКХ и транспорта Вадимом Клетом. Также Павлова фолловит московские городскую и областную думы.
Сам Владимир Зотов также избирателен в подписках. Их у него 47. Среди них есть аккаунт его организации ООО ГК «Агро-Белогорье». Также бизнесмен-депутат подписан на священника Николая Дубинина, который публикует проповеди, анонсирует молебны и рассказывает о своей жизни, а ещё на психотерапевта Андрея Курпатова.
Олимпийский чемпион Лондона 2012 года Тарас Хтей подписан на 586 аккаунтов. Под рукой у него аккаунты многих коллег, официальные страницы спортсменов и думских комитетов страны. Судя по подпискам, Хтей не забывает про личностный рост, поэтому следит за страницами с необычными фактами, яркими цитатами и полезными советами.