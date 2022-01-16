Со сменой руководства в Белгородской области власть старается быть ближе к народу. Чиновники и депутаты ведут свои аккаунты в соцсетях, стримят и общаются с фолловерами. Редакция изучила их подписки в Instagram и узнала о них много нового. Кто интересуется эстетикой захолустья и следит за Катей Клэп — в этом материале.

Сюжет Эксклюзив