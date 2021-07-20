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Posted 20 июля 2021,, 10:29

Published 20 июля 2021,, 10:29

Modified Сегодня, 16:02

Updated Сегодня, 16:02

СГОК в первом полугодии 2021 года увеличил производство железорудного сырья на 4,5%

20 июля 2021, 10:29
В первом полугодии 2021 года Стойленский ГОК (входит в Группу НЛМК) увеличил производство концентрата до 9,6 млн тонн – это на 3,8% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Из них 3,9 млн тонн пошло на производство окатышей на фабрике окомкования концентрата, которая в первом полугодии произвела 3,7 млн тонн окатышей (+5% гг). Производство аглоруды с начала года составило 592 тыс. тонн.

Рост производства продукции обусловлен вводом в строй дополнительных мощностей по производству концентрата, запуском новой горнотранспортной схемы в карьере СГОКа, увеличением производительности оборудования и реализации проектов, направленных на улучшение операционной эффективности.

В планах 2021 года у Стойленского ГОКа выполнить все заявленные Стратегией 2022 объемы по добыче и производству железорудной продукции. Для этого у нас есть все необходимое: в прошлом году мы завершили наши инвестиционные проекты, направленные на увеличение добычи руды до 43 млн т в год, производства концентрата до 20 млн т в год и окатышей до 8 млн т в год, приобрели новую, более производительную технику и оборудование. Спасибо коллективу комбината за работу.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа

Информация о Стойленском ГОКе

Стойленский ГОК (предприятие Группы НЛМК) входит в тройку ведущих российских предприятий по добыче железной руды. Доля комбината в общероссийском производстве железорудной продукции превышает 18%.

Подробная информация о Стойленском ГОКе на официальном сайте.

#Новости#Экономика#Стойленский ГОК#Сгок
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