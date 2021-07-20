СГОК в первом полугодии 2021 года увеличил производство железорудного сырья на 4,5%

В планах 2021 года у Стойленского ГОКа выполнить все заявленные Стратегией 2022 объемы по добыче и производству железорудной продукции. Для этого у нас есть все необходимое: в прошлом году мы завершили наши инвестиционные проекты, направленные на увеличение добычи руды до 43 млн т в год, производства концентрата до 20 млн т в год и окатышей до 8 млн т в год, приобрели новую, более производительную технику и оборудование. Спасибо коллективу комбината за работу.Сергей Напольских, генеральный директор Стойленского ГОКа