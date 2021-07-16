Как и где записаться на прививку от коронавируса в Белгороде

Posted 16 июля 2021, 17:10
Published 16 июля 2021, 17:10
Modified 18 сентября 2022, 12:03
Updated 18 сентября 2022, 12:03
Привиться от ковида может гражданин РФ старше 18 лет. Иммунизацию разрешат, если у вас нет обострения хронического заболевания, вы не болели острыми респираторными инфекциями в последние две недели или у вас нет серьёзных медицинских противопоказаний. Также вакцинацию не разрешат проходить тем, кто проходил иммунизацию в последние 30 дней. Стоит отметить, что многие россияне перед тем как пройти вакцинацию от коронавируса с помощью гемотеста проверяют наличие антител IgG и IgM и их концентрацию.
В целом вакцинация от коронавируса в Белгородской области, как и в стране, проходит по одной схеме:
Перед тем, как пойти вакцинироваться, нужно взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС, чтобы данные о прививке внесли на портал госуслуг и в электронную медкарту. Так, после вакцинации против коронавируса пациентам в Белгороде, как и в других городах, помимо бумажного сертификата выдадут ещё два доказательства о прохождении иммунизации.
В сентябре прошлого года жители России начали прививаться препаратом Центра имени Гамалеи «Спутник V». Сначала вакцину получали люди из групп риска, в частности медики и учителя. Чуть позже препарат пустили в полный гражданский оборот и стали организовывать пункты вакцинации в поликлиниках, больницах, торговых центрах и парках городов.
В Белгородской области первым сделал прививку главный врач инфекционной клинической больницы имени Павловского Александр Баранов. Спустя несколько месяцев в регионе начали записывать на иммунизацию всех желающих и опубликовали адреса пунктов вакцинации от коронавируса в Белгороде и области. Такую же практику ведут и в других регионах.
Чтобы не допустить начала третьей волны ковида, во многих субъектах началась обязательная вакцинация. Первым городом с жёсткими ограничениями стала Москва, где до 15 августа иммунизацию должны пройти 60% работников сферы услуг и торговли двумя компонентами препарата. Подобную практику ввели в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Республиках Алтай, Башкортостан, а также в Курской, Амурской и Кемеровской областях. Список регионов постоянно пополняется.
Для удобства граждан создают мобильные пункты вакцинации от коронавируса, если у человека нет прописки или возможности пройти иммунизацию регионе, откуда он приехал.
Что касается обязательной вакцинации в Белгородской области, то её вводить не планируют. Однако депутат областной думы и по совместительству председатель совета директоров ЗАО «Боше» Игорь Барщук предложил усилить прививочную кампанию с помощью принудительных мер, чтобы наладить эпидситуацию. Несмотря на то, что парламентарии не одобрили инициативу коллеги, Барщук решил не отступать и не допустил на рабочие места сотрудников торгового центра, которые отказались от вакцины против коронавируса. Чуть позже угрозы депутата и бизнесмена в Госдуме назвали незаконными.
Запись на вакцинацию от коронавируса в Белгородской области ведётся в больницах, поликлиниках. Кроме того, работают и выездные бригады вакцинации от коронавируса в Белгороде. Разберём каждый из возможных вариантов прохождения иммунизации.
Отметим, что созданные условия для того, чтобы сделать вакцину против коронавируса в Белгородской области, позволяют максимально упростить весь процесс.
Чтобы записаться на вакцинацию против коронавируса в «районку», позвоните в регистратуру медучреждения, за которым вы закреплены. Также вы можете прийти и назначить дату иммунизации лично, однако специалисты советуют делать это дистанционно, чтобы исключить лишние контакты. В последнем может помочь оформление заявки через портал госуслуг. На этом же сайте после прохождения вакцинации против коронавируса должен появиться дневник ежедневного отчёта о самочувствии.
Преимущество портала состоит в том, что вы можете выбрать те пункты вакцинации против коронавируса, которые находятся рядом с вашим местом работы или домом.
Кроме того, на госуслугах вы сможете получить QR-код сертификата вакцинации, а в личном кабинете автоматически заполнятся ваши персональные данные, даты введения препарата, а также медучреждение, где вы проходили процедуру иммунизации.
Мобильные пункты иммунизации пользуются не меньшей популярностью, чем точки вакцинации против коронавируса в медицинских организациях. Дело в том, что временные процедурные кабинеты размещают в местах скопления людей или на рабочих местах. Адреса временных пунктов вакцинации от коронавируса в Белгородской области можно узнать в департаменте здравоохранения региона. Стоит отметить, что круглосуточные пункты вакцинации в регионе не работают.
Так, бесплатная вакцинация от коронавируса на дому в Белгороде доступна пожилым гражданам. Для этого нужно просто позвонить по тому же номеру телефона, по которому вы вызываете врача на дом и сказать диспетчеру о том, что хотите пройти иммунизацию в домашних условиях. Оставить заявку можно по номеру +7 (4722) 38-06-28, сообщают в мэрии Белгорода.
Также среди адресов временных пунктов вакцинации против коронавируса появился Марфо-Мариинский монастырь в областном центре. Мобильный процедурный кабинет работает по воскресеньям.
Выездная вакцинация в Белгороде работает и в мини-мэриях. Медики приезжают в одну из 27 управ и прививают желающих без очереди и бесплатно. Записаться на процедуру можно, позвонив по телефону временного пункта вакцинации против ковида.
Стоит отметить, что вакцинация от коронавируса проходит и в торговых центрах (ТЦ). Например, в марте в Белгороде открыли точку в комплексе «МегаГРИНН».
Мобильные площадки открывают и в организациях. Так, прививка от коронавируса стала доступна в Стойленском ГОКе, куда медики специально привозят вакцины. Комбинат предоставляет сотрудникам возможность пройти иммунизацию прямо на рабочем месте, а также даёт день отдыха и проводит тестирование на антитела. Также подобная практика была и в правительстве Белгородской области. В день приезда мобильной группы процедуру прошли руководители и сотрудники департаментов и управлений.
Вакцинация от коронавируса без записи проходит в строительном магазине «Леруа Мерлен» в Белгороде. Так что, помимо новых обоев и ламината, из торгового объекта можно уйти с иммунитетом от COVID-19.
21 июля в здании Пенсионного фонда на улице Вокзальной в Белгороде открыли мобильный пункт иммунизации от ковида. По информации регионального депздрава, он работает в приёмные дни управления.
Стоит отметить, что это первое религиозное место в России, где можно сделать вакцину от коронавируса.
Обезопасить себя и близких от опасного заболевания можно и в больницах региона. Чтобы прийти на процедуру, подайте заявку заранее. Это можно сделать как по номеру телефона медучреждения, где вы хотите пройти иммунизацию, так и с помощью интернета.
Так, попасть на прививку можно на портале Госуслуг. Для этого в каталоге выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19». Там вам нужно будет определить регион, где вы намерены делать процедуру. Графа с вашей персональной информацией заполнится автоматически, если вы авторизуетесь на сайте. Следующим шагом станет выбор медорганизации, где вы хотите сделать прививку. Что касается кабинета, то система его определит автоматически. Последнее, что вам нужно сделать, это решить, в какой именно день и время вы намерены начать обретать антитела от ковида.
Перед процедурой в медучреждении вам измерят температуру тела, давление и спросят о последних перенесённых инфекциях, а также наличии аллергии. После этого вам вколют размороженный препарат и попросят остаться под наблюдением врачей примерно на полчаса для безопасности.
В мае в департаменте здравоохранения Белгородской области сообщали о возможном создании мобильных площадок иммунизации от ковида на базе частных клиник «Гармония Здоровья» и «Медгород».
Однако открыли эти пункты или нет, в ведомстве не уточнили.
В Белгородской области поставить прививку от COVID-19 можно не только в медучреждениях, но и в торговых центрах. Преимущество этих площадок состоит в том, что процедуры здесь ведутся без записи. Время работы пунктов в региональном депздраве выбрали исходя из трафика в ТЦ.
Так, первым нестандартным местом для прививок стал ТЦ «Боше» в Старом Осколе. Сначала желающих пройти вакцинацию в магазине было не особенно много. Однако позже кампания набрала нужные темпы и площадку оставили работать на благо горожан.
Чуть позже прививочный пункт без записи начал работать и в торговом центре Белгорода «МегаГРИНН». Желающих пройти процедуру по дороге на обед или за покупками оказалось довольно много. За первые три недели работы временного прививочного пункта там прошли иммунизацию более тысячи человек.
Для того, чтобы сделать прививку на одной из площадок ТЦ, нужен паспорт, СНИЛС и полис ОМС.
Постоянных прививочных пунктов, которые работают в парках, в Белгородской области нет. Однако пройти иммунизацию на свежем воздухе жители региона могли в День России, 12 июня, в парке Победы и Центральном парке.
Белгородцы могли сделать прививку с 10:00 до 20:00.
Ситуация с коронавирусом ухудшается с каждым днём. Если месяц назад количество заболевших COVID-19 за сутки не превышало и 80, то сейчас оно перевалило далеко за сотню. Глава регионального департамента здравоохранения Андрей Иконников сообщал о начале третьей волны ковида в Белгородской области. Белгородцев призывают вакцинироваться, однако просьбы не действуют из-за слухов и домыслов, которые сконцентрировались вокруг этой темы.
Какие иммунизирующие препараты от ковида могут выбрать белгородцы?
Самой используемой вакциной в Белгородской области остаётся «Спутник V». Практически еженедельно тысячи доз препарата поступают в регион для иммунизации населения. Что касается «КовиВака» и «ЭпиВакКороны», то их привозили в регион, однако в меньшем количестве.
Стоит отметить, что пациент может только сказать о предпочитаемом препарате. Последнее слово, какой вакциной уколют человека, будет за врачом. Это объяснятся тем, что некоторые компоненты выбранного белгородцем медикамента могут вызвать сильную реакцию организма. Чтобы этого избежать, препарат выбирает врач.
Можно ли делать прививку беременным?
Беременность исключена из списка противопоказаний иммунизации от ковида препаратом «ГамКовидВак» или «Спутник V», как его по-другому называют. Однако делать укол можно только в третьем триместре беременности, заявляют в Роспотребнадзоре. Дело в том, что именно в этот период будут сформированы все органы и системы плода.
Кому положен медотвод от прививки против COVID-19?
В основном справку-отсрочку на приобретение иммунитета от ковида могут получают аллергики и люди, страдающими серьёзными хроническими заболеваниями. Однако нельзя прийти в медучреждение и сказать: «Я страдаю аллергией, дайте мне медотвод от прививки против короны». Доказать свой недуг можно только с помощью истории болезни в медицинской карточке или после прохождения исследований у специалиста.
Привитые также переносят коронавирус в тяжёлой форме?
Даже люди с антителами могут подхватить новую коронавирусную инфекцию, но у них есть больше преимущество перед непривитыми. Так, люди, которые ранее себе вкололи иммунизирующий препарат, переносят болезнь в лёгкой форме, а с выздоровлением у них не проявляются тяжёлые осложнения, в отличие от тех, кто решил не вакцинироваться.