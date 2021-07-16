Как и где записаться на прививку от коронавируса в Белгороде

Так, попасть на прививку можно на портале Госуслуг. Для этого в каталоге выберите услугу «Запись на вакцинацию от COVID-19». Там вам нужно будет определить регион, где вы намерены делать процедуру. Графа с вашей персональной информацией заполнится автоматически, если вы авторизуетесь на сайте. Следующим шагом станет выбор медорганизации, где вы хотите сделать прививку. Что касается кабинета, то система его определит автоматически. Последнее, что вам нужно сделать, это решить, в какой именно день и время вы намерены начать обретать антитела от ковида.