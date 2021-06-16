Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

16 июня 2021, 10:56
Фото: Бел.Ру
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении обязательной вакцинации для работников сферы услуг и торговли.

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг и торговли. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице.

Постановление обязывает вакцинировать от коронавируса 60% работников в сфере услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Прививать сотрудников первым уколом начнут к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Всего необходимо вакцинировать не менее 60% работников.

Собянин отметил, что в Москве проживают около 20 млн граждан, которые находятся в зоне риска.

Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надёжная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть — это вакцинация. Сергей Собянин, мэр Москвы

Такое решение назвали «крайне тяжёлым», но необходимым для предотвращения распространения коронавируса, поэтому власти попросили правильно понять и поддержать такое назначение.

«Мы просто обязаны сделать всё, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей», — отметил Собянин.

Также мэр напомнил о доступности одной из надёжных вакцин, которая прошла самые крупные и успешные испытания за всю историю страны.

Материалы по теме
Прививка от коронавируса в Белгороде: где сделать, какой вакциной и кому можноБелгородцы могут сделать прививки от ковида в управахВ районе Белгородской области за прививку от ковида можно выиграть электросамокат
#Новости#Пандемия#Москва#Вакцинация#Коронавирус#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18