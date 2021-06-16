В Москве ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Главный санитарный врач Москвы Елена Андреева выпустила постановление об обязательной вакцинации работников сферы услуг и торговли. Решение принято в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в столице.
Постановление обязывает вакцинировать от коронавируса 60% работников в сфере услуг, торговли, общепита, транспорта, здравоохранения, ЖКХ, МФЦ, образования и культуры. Прививать сотрудников первым уколом начнут к 15 июля, а вторым — к 15 августа. Всего необходимо вакцинировать не менее 60% работников.
Собянин отметил, что в Москве проживают около 20 млн граждан, которые находятся в зоне риска.
Именно по нам приходятся самые страшные удары пандемии. Именно поэтому нам в первую очередь нужна надёжная защита от опасной болезни, от гибели тысяч москвичей. Такая защита есть — это вакцинация. Сергей Собянин, мэр Москвы
Такое решение назвали «крайне тяжёлым», но необходимым для предотвращения распространения коронавируса, поэтому власти попросили правильно понять и поддержать такое назначение.
«Мы просто обязаны сделать всё, чтобы в самые короткие сроки провести массовую вакцинацию и остановить страшную болезнь. Прекратить гибель тысяч людей», — отметил Собянин.
Также мэр напомнил о доступности одной из надёжных вакцин, которая прошла самые крупные и успешные испытания за всю историю страны.