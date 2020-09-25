Первую прививку от коронавируса сделали в Белгородской области

После укола препаратом «Гам-КОВИД-Вак» врач сообщил о своём самочувствии. По его словам, ухудшения состояния он не наблюдает.
В правительстве области отметили, что сделать прививку могут медицинские работники от 18 до 60 лет. При этом у них не должно быть противопоказаний к вакцине.
Напомним, первую партию лекарства «Гам-КОВИД-Вак», или Sputnik V отправили в регион на прошлой неделе. В первую очередь прививки будут ставить гражданам из группы риска, не имеющим противопоказаний.
Ранее глава регионального депздрава Наталия Зубарева сообщила о небольшом приросте заболевших COVID-19. По её словам, Белгородская область плавно входит во вторую волну, но закрывать объекты экономической и социальной сферы пока не планируется.