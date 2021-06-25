По третьему кругу: какие коронавирусные ограничения вернулись в Белгородскую область

Posted 25 июня 2021, 10:10
Published 25 июня 2021, 10:10
Modified 20 августа 2024, 04:56
Updated 20 августа 2024, 04:56
В конце мая в России отметили рост числа пациентов с коронавирусом. Ситуация значительно усугубилась в середине июня (в 10-15 числах) — произошёл резкий скачок заболеваемости. Среди новых заражённых появились и те, кто инфицировался более агрессивным штаммом — индийским. Ещё месяц назад число заражённых, к примеру, в столице РФ было не таким критичным. И если сравнить показатели 22 мая и 22 июня, вырисовывается жуткая картина: 2988 заболевших за сутки против 6555 заражённых соответственно.
В связи с этим мэр Москвы Сергей Собянин ввёл новые ограничения из-за коронавируса:
Другие регионы также недалеко ушли в этом плане от столицы и ужесточили ряд противоэпидемиологических мер. В Белгородской области в том числе появились ограничения из-за коронавируса. Какие, с чем они связаны и когда их снимут — в этом материале.
Новые ограничения в Белгородской области ввели из-за скачка заболеваемости коронавирусом. Конечно, в регионе он не так заметен, как в Москве, но всё же есть. С чем связан рост вновь заражённых пациентов — сложный вопрос, на который нельзя ответить однозначно.
С одной стороны, в области возобновили концерты и различные массовые мероприятия. И хоть организаторы, как и Роспотребнадзор, требовали жёсткого соблюдения мер безопасности (носить маски, выдерживать соцдистанцию), многим белгородцам правила не писаны. На концерте певицы Zivert в мае зрители находились на арене без масок и снимали крепежи с кресел, на которых было запрещено сидеть для соблюдения безопасной дистанции между людьми.
В автобусах Белгорода многие уже ездят без масок, а в торговых центрах их носят, стянув на подбородок. Из-за этого в городе активизировались рейды, в ходе которых людей штрафуют за безмасочный режим. Только 18 июня публиковали новость о том, что правоохранители составили 21 протокол.
И несмотря на то, что 9 мая отменили шествие «Бессмертного полка», а 12 июня Роспотребнадзор не согласовал массовый просмотр футбольного матча на большом экране на набережной реки Везёлки (хоть это и на свежем воздухе), в то же время проходили другие массовые развлекательные мероприятия: концерты филармонии «НеслуЧАЙные встречи», фолк-фестиваль «Мельница» в селе Колотиловка, исторический фестиваль «Лето 43-го» в селе Новая Деревня, парад корги, баскетбольные и гандбольные матчи и др.
Кальянные, бары и рестораны работали в привычном режиме, в том числе ночью. Это же относится и к спортивным клубам, а бассейны, даже если не работали как отдельные заведения, были доступны людям в спортзалах.
Может, люди быстро расслабились, забыв о вирусе, может устали морально от запретов, а, может, их просто поспешили смягчить. Повлиять могло всё и сразу, но факт остаётся фактом — скачок заболеваний есть и из-за него в Белгородской области снова усилили ограничительные меры.
Фактически никакой третьей волны коронавируса, ровно как и второй, нет. Врачи смеются, когда слышат про эти «волны». Ведь инфекция никуда и не девалась, пациентов всегда было много, всегда были тяжёлые случаи и люди, перенёсшие заболевание легко.
Однако в немедицинском обществе всё же принято делить жизнь в период COVID-19 на волны: когда после спада числа инфицированных и снятия части запретов ситуация вновь ухудшается. Вот эта буря после затишья и есть волна. Ещё в апреле глава департамента здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников говорил: «Сейчас может возникнуть ощущение, что ковид мы прошли, всё осталось позади. Но это ошибочная и опасная мысль. Открытие границ, проведение массовых мероприятий, открытый общепит — это перестанет быть нашей реальностью, если наступит третья волна».
К сожалению, произошло то, о чём он рассказывал на многочисленных брифингах и пресс-конференциях — третья волна началась. Об этом он заявил на встрече с журналистами 23 июня.
Снятые после второй волны ограничения из-за коронавируса постепенно возвращаются в Белгородскую область. 18 июня глава региона Вячеслав Гладков подписал указ о:
Стоит отметить, что парки, скверы и пляжи посещать никто не запрещает, как и не собираются полностью закрывать заведения общественного питания. По крайней мере пока. Но не надо забывать про дистанцию и маски там, где они положены. Следить за этим будут жёстче и обязательно штрафовать.
Несмотря на отмену выпускных, экзамены отменять или переводить в онлайн никто не стал. ЕГЭ и ОГЭ школьники будут сдавать, как обычно. Единственное, в аудиториях все будут находиться в масках, а перед входом в здание у учеников и учителей проверят температуру. Для проведения ЕГЭ в Белгороде организуют семь площадок на базе Центра образования № 1, школ № 3, 10, 35, 39, 46, 48. Кроме того, в пяти пунктах госэкзамен можно будет сдать на дому.
Уточним, в июне также появилась новость о том, что студентов и преподавателей одного из главных вузов Белгородской области не будут пускать на офлайн-занятия, если они не привиты от ковида. Правда, в НИУ «БелГУ» заявили, что это ещё не точно и окончательное решение ещё не приняли.
Также региональный Роспоребнадзор сообщал, что белгородцы без прививки от коронавируса могут не попасть на массовые мероприятия, например, концерты. Этот вопрос также ещё до конца не изучен и решение не окончательное, но вероятность такая есть. Глава ведомства Елена Оглезнева заявила, что наличие прививки «будет стимулирующим фактором».
Пока федералы и регионалы что-то решают, в чём-то разбираются, депутат Белгородской областной думы Игорь Барщук действует. Он, являясь председателем Совета директоров ЗАО «Боше» (торгово-развлекательный центр в Старом Осколе), отстранил от работы сотрудников, которые отказались проходить процедуру вакцинации против COVID-19.
Об этом стало известно 21 июня. В некоторых белгородских пабликах даже есть видео, на котором на общем собрании сотрудников и арендаторов Барщук попросил встать тех, кто не привился, а затем сказал им собирать вещи и уходить. Вернуться к работе можно будет, по его словам, только после вакцинации.
Кроме того, арендаторам разослали письма с просьбой отчитаться до 22 июня о том, сколько у каждого в штате сотрудников, кто из них ставил прививку от ковида и кто в течение последнего полугода болел новой инфекцией. Но, несмотря на желание депутата поскорее сформировать коллективный иммунитет к ковиду, в Госдуме РФ его действия раскритиковали и назвали незаконными.
И если кому-то без сертификата о вакцинации не разрешают работать, то теперь без него и отдыхать будет нельзя. Особенно это касается курортов Краснодарского края. Кубанский губернатор 24 июня заявил, что отдыхать с 1 июля на краснодарской территории смогут лишь люди с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о прививке. А с 1 августа даже ПЦР не будет котироваться. В отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях смогут находиться лишь провакцинированные люди.
В связи с высоким ростом заболеваемости россиян коронавирусом к 15 июня в Москве развернули 4000 дополнительных коек для COVID-пациентов. То же самое происходило и в Санкт-Петербурге ещё в мае, так как к 17 числу в местных медучреждениях оставалось всего 585 мест для инфицированных коронавирусом. 23 июня питерские СМИ сообщали о 11% свободных коек для больных COVID-19. За сутки в больницы поступали около 800-900 заражённых.
В то же время в Белгороде, при общем увеличении числа больных коронавирусом, разворачивать дополнительные места в COVID-стационаре не планируют, по крайней мере пока. Об этом 23 июня заявил глава областного департамента здравоохранения Андрей Иконников. Занято было 460 коек, а свободно — 60. При этом местные власти заявляют, что контролируют ситуацию.
Чиновник сообщил, что резервные площадки в регионе имеются и при необходимости их можно будет оперативно ввести в работу с COVID-пациентами. Находятся такие медучреждения в Борисовке и Шебекино.
А тем временем по области усилился контроль за ношением масок. Масочный режим среди местного населения постепенно стал сходить на нет, что также негативно сказалось на статистике. Поэтому уполномоченные лица стали чаще ловить безмасочников в торговых центрах и автобусах. Таких людей массового штрафуют. За сутки в одном только областном центре выписали более 20 штрафов.
В первую и вторую волну малому и среднему бизнесу пришлось нелегко: кто-то закрылся, кто-то смог адаптироваться под формат удалёнки, а если это общепит – то под обслуживание навынос. Но многие в тот коронавирусный период были вынуждены закрыть свои компании из-за экономических сложностей, несмотря на то, что государство пыталось поддержать предпринимателей:
Когда локдаун завершился в Белгородской области, пережившие его организации немного выдохнули и самым большим страхом для них стала не налоговая или пожарная инспекция, а третья волна коронавируса и повторные ограничения.
Что касается прогнозов и экспертного мнения, то одни считают, что бизнес всё переживёт, если вакцинирует сотрудников, а другие — что очередной локдаун окончательно убьёт малый МСП.
Белгородский бизнес-омбудсмен Владислав Епанчинцев считает, что бизнес переживёт третью волну, «если мы снова не столкнёмся с локдауном». А избежать локдауна, по его мнению, поможет только вакцинация против коронавируса и формирование коллективного иммунитета. За это должен нести ответственность каждый.
Да, конечно, каждый может распоряжаться своей жизнью так, как нравится лично ему. Но никто не имеет права распоряжаться жизнями других людей. А добровольный отказ от вакцинации для здорового взрослого, не имеющего противопоказаний человека — это как раз и есть осознанная угроза жизни и здоровью других людей. Да, осложнения от вакцинации не исключены. Но их вероятность на несколько порядков ниже, чем вероятность осложнений от ковида. И уж ни в какое сравнение не идут последствия осложнений от прививок и от ковида. Владислав Епанчинцев
А вот исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Республики Бурятия Сергей Соляник уверен, что у малого бизнеса в условиях третьего локдауна нет шансов на выживание.
Крупный бизнес переживёт новые ограничения без вопросов, потому что устоявшиеся экономические связи им это позволят, как и финансовые. Хотя с оборотами возникнут проблемы. А малый бизнес, скорее всего, умрёт. Да он уже почти умер. Сергей Соляник
Бурятия, к примеру, занимает сейчас третье место в новой COVID-волне и стоит по заражению сразу после Москвы и Санкт-Петербурга. Поэтому с понедельника (28 июня) в Бурятии вводят полный локдаун на две недели. И мелкий бизнес, скорее всего, не выживет.
Особенно тяжело, считает Сергей Владимирович, будет туристической сфере. К примеру, в той же Сибири туристический сезон длится 2-2,5 месяца. Если локдаун затронет это время, то крупным турфирмам придётся бороться за жизнь всевозможными способами, а мелким вообще не на что будет рассчитывать.
Как послушаешь наших федеральных руководителей, что мы уже восстановились, начали работать в плюс… Да ничего мы не восстановились! Никто не восстанавливался. Складывается иногда такое впечатление, что из них никто дальше своего кабинета не выглядывает. А положение очень серьёзное — краховое! Сергей Соляник
Когда ожидать смягчения ограничений и уж тем более их полного снятия, никто сказать не может. Для максимально точных прогнозов пока рановато, ведь правила только начали ужесточать. Не исключено, что с таким приростом инфицированных и Белгородскую область может ожидать новый локдаун. Поэтому до стабилизации ситуации прогнозировать полную свободу от масок и мечтать о прочих прелестях бесковидной жизни рано.