По третьему кругу: какие коронавирусные ограничения вернулись в Белгородскую область

Да, конечно, каждый может распоряжаться своей жизнью так, как нравится лично ему. Но никто не имеет права распоряжаться жизнями других людей. А добровольный отказ от вакцинации для здорового взрослого, не имеющего противопоказаний человека — это как раз и есть осознанная угроза жизни и здоровью других людей. Да, осложнения от вакцинации не исключены. Но их вероятность на несколько порядков ниже, чем вероятность осложнений от ковида. И уж ни в какое сравнение не идут последствия осложнений от прививок и от ковида. Владислав Епанчинцев