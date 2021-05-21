В Белгороде для сдачи ЕГЭ на дому организуют пять пунктов

Всего в Белгородской области откроют 36 пунктов проведения экзаменов как для 11-х, так и для 9-х классов. В дни экзаменов на месте будут работать наблюдатели, среди которых активисты РСМ и студенты вузов. За порядком в аудиториях будут также следить онлайн из четырёх ситуационно-информационных центров.