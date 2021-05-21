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Posted 21 мая 2021, 14:45

Published 21 мая 2021, 14:45

Modified 20 августа 2024, 02:05

Updated 20 августа 2024, 02:05

В Белгороде для сдачи ЕГЭ на дому организуют пять пунктов

В Белгороде для сдачи ЕГЭ на дому организуют пять пунктов

21 мая 2021, 14:45
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
ЕГЭ
В этом году обязательный экзамен будут сдавать около двух тысяч 11-классников и 279 выпускников прошлых лет, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

В этом году в Едином государственном экзамене в Белгороде примут участие 1 846 учеников и 279 выпускников прошлых лет. Для проведения ЕГЭ в областном центре организуют семь площадок на базе школ № 3, 10, 35, 39, 46, 48, Центра образования № 1. Также в областном центре госэкзамен пройдёт в пяти пунктах на дому.

В пресс-службе администрации Белгорода отметили, что в этом году строго будут проверять соблюдение противоэпидемических мер, а именно уборку помещений с дезинфицирующими средствами, проведение термометрии, наличие антисептиков, рециркуляторов, масок и перчаток.

В областном центре работает горячая линия по вопросам, связанным с государственной итоговой аттестацией. Дозвониться можно по номеру (4722) 380-693.

Что касается расписания проведения ЕГЭ, согласно данным Минпросвещения России и Рособрнадзора, первый экзамен у выпускников пройдёт 31 мая по географии, литературе и химии. Обязательная аттестация по русскому языку состоится 3 и 4 июня.

Отметим, с 2022 году ЕГЭ по математике снова станет обязательным для всех выпускников. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что ведомство не собирается исключать предмет из реестра обязательных. Послабления в 2020 и 2021 годах делали из-за ситуации с коронавирусом.

Всего в Белгородской области откроют 36 пунктов проведения экзаменов как для 11-х, так и для 9-х классов. В дни экзаменов на месте будут работать наблюдатели, среди которых активисты РСМ и студенты вузов. За порядком в аудиториях будут также следить онлайн из четырёх ситуационно-информационных центров.

Что касается праздника после ЕГЭ, выпускного, его планируют провести 26 июня. Всего в этом году последний звонок прозвенит для 164 773 школьников.

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