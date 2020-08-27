Минимальный порог по ЕГЭ не прошли 50 белгородских медалистов

Этот год для выпускников белгородских школ оказался тяжёлым: сначала их перевели на дистанционное обучение, потом перенесли сроки сдачи госэкзамена. Зато плохой результат по тестам решили не учитывать при вручении аттестатов с отличием и медалей, что «спасло» пять десятков отличников.

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