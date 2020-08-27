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Минимальный порог по ЕГЭ не прошли 50 белгородских медалистов

27 августа 2020, 12:49
Фото: Департамент образования Белгородской области
Этот год для выпускников белгородских школ оказался тяжёлым: сначала их перевели на дистанционное обучение, потом перенесли сроки сдачи госэкзамена. Зато плохой результат по тестам решили не учитывать при вручении аттестатов с отличием и медалей, что «спасло» пять десятков отличников.
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ЕГЭ

На конференции замглавы Белгородской области Наталия Зубарева сообщила, что медалистами стали 1102 выпускника. Из-за эпидемии им было достаточно получить высокие итоговые оценки по всем предметам, напомнила она. Вместе с этим замгубернатора усомнилась в объективности некоторых результатов: минимальный порог по русскому и математике не смогли преодолеть 50 отличников.

Расширился и перечень проблемных дисциплин, куда, помимо математики и обществознания, вошли история и информатика. Департаменту образования Белгородской области ещё предстоит изучить итоги единого госэксзамена, сделав акцент на работе учителей.

По мнению Зубаревой, высокие результаты невозможны без качественной педагогической работы. В связи с этим одной из актуальных задач она назвала создание системы добровольной оценки компетенций учителей. Это позволит им оценить свой уровень знаний и выстроить план по устранению дефицита знаний.

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#Новости#Наталия Зубарева#Результаты егэ#Медалисты#ЕГЭ#Образование#Общество
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