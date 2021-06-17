В Белгородскую область в пятницу придёт летняя погода

18 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ночью местами туман, температура воздуха составит от +12 ˚С до +17 ˚С.
Днём столбик термометра может подняться до +29 ˚С. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Местами ожидаются порывы 15–17 м/с.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу будет небольшая облачность. Ночью без осадков и +17 ˚С, днём температура повысится до +27 ˚С. Такой же прогноз синоптики составили для Старого Оскола.
Небольшой кратковременный дождь пройдёт днём 18 июня в Валуйках при +29 ˚С. Ночью в городе будет облачно, +17 ˚С, без осадков.
В Новом Осколе небольшая облачность, +16 ˚С ночью и +28 ˚С днём. Дождей не ожидается.