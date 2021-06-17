Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгородскую область в пятницу придёт летняя погода

17 июня 2021, 13:21
Фото: ИА «Бел.Ру»
Температура местами поднимется до +29 ˚С, при этом осадков не ожидается, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Вместе с тем порывы ветра в отдельных районах могут достигать 17 м/с.
Сюжет
Погода

18 июня в Белгородской области установится переменная облачность. Существенных осадков не ожидается. Ночью местами туман, температура воздуха составит от +12 ˚С до +17 ˚С.

Днём столбик термометра может подняться до +29 ˚С. Восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. Местами ожидаются порывы 15–17 м/с.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в пятницу будет небольшая облачность. Ночью без осадков и +17 ˚С, днём температура повысится до +27 ˚С. Такой же прогноз синоптики составили для Старого Оскола.

Небольшой кратковременный дождь пройдёт днём 18 июня в Валуйках при +29 ˚С. Ночью в городе будет облачно, +17 ˚С, без осадков.

В Новом Осколе небольшая облачность, +16 ˚С ночью и +28 ˚С днём. Дождей не ожидается.

Материалы по теме
Синоптик предсказал «персиковое» лето в РоссииСиноптики обещают Белгороду холодный июнь
#Новости#Прогноз погоды#МЧС#Жара#Белгородская область#Гидрометцентр#Погода#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18