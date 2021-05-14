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Выходные в Белгородской области начнутся с дождей, гроз и тумана

14 мая 2021, 12:26
Фото: ИА «Бел.Ру»
Днём в субботу в регионе температура может подняться до +26 ˚С, сообщили в пресс-службе управления МЧС. В Белгороде — до +23 ˚С с кратковременным дождём.
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Погода

В Белгородской области 15 мая будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдут небольшие дожди — до 2 мм, в отдельных районах ожидается туман. Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с. В тёмное время суток температура составит от +10 ˚С до +15 ˚С.

Днём в регионе местами ожидаются грозы и кратковременные дожди — тоже до 2 мм. Южный ветер усилится до 8–13 м/с. Столбик термометра остановится на отметке от +21 ˚С до +26 ˚С.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, 15 мая ночью будет облачно, без осадков при +12 ˚С. Днём — облачно с прояснениями, температура поднимется до +23 ˚С. Пройдёт небольшой кратковременный дождь.

В Старом Осколе — облачно и без осадков. Столбик термометра поднимется до +14 ˚С ночью и до +25 ˚С днём. В Новом Осколе при такой же температуре в светлое время суток ожидается небольшой кратковременный дождь.

В Валуйках суббота пройдёт без осадков. Ночью облачно и +14 ˚С, днём — переменная облачность и +26 ˚С.

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