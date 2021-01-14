Ночью в Белгородской области похолодает до -17 ºС

В пятницу в Белгородской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдёт снег при температуре от -7 ºС до -12 ºС. В отдельных районах столбик термометра опустится до -17 ºС.
Днём в регионе пройдёт небольшой снег — до 1 мм. Температура составит от -4 ºС до -9 ºС. Ветер восточной четверти будет дуть со скоростью 5–10 м/с.
По прогнозу Гидрометцентра, 15 января в Белгороде облачно и небольшой кратковременный снег. Температура составит -7 ºС ночью и -3 ºС днём.
В Старом Осколе ночью без снега и -9 ºС, а днём небольшой кратковременный снег при -5 ºС.
В Валуйках небольшой снег ожидается ночью и днём при температуре -8 ºС и -3 ºС соответственно.
В Новом Осколе небольшой кратковременный снег пройдёт днём, ночью — без осадков. Температура составит -8 ºС и -4 ºС.