В Губкине после реконструкции открыли детский сад № 19 «Светлячок». Вячеслав Гладков поздравил с открытием и пожелал воспитанникам здоровья и исполнения желаний, а также вручил коллективу сертификат на приобретение игрового и компьютерного оборудования.
Детский сад работает с 1969 года. Его реконструкцию проводили в два этапа: в 2019 году ввели в строй административно-бытовой блок и корпус для пребывания детей, а годом позже — корпус на 105 дошкольных мест. На реконструкцию потратили 52 млн рублей.
В 2020 году в Белгородской области ввели в эксплуатацию 16 новых дошкольных учреждений, в которых создано около 1700 мест для детей.