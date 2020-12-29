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В Губкине после реконструкции открыли детский сад

29 декабря 2020, 14:55
Фото: сайт губернатора и правительства Белгородской области
В мероприятии принял участие врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщили на сайте областного правительства.

В Губкине после реконструкции открыли детский сад № 19 «Светлячок». Вячеслав Гладков поздравил с открытием и пожелал воспитанникам здоровья и исполнения желаний, а также вручил коллективу сертификат на приобретение игрового и компьютерного оборудования.

Детский сад работает с 1969 года. Его реконструкцию проводили в два этапа: в 2019 году ввели в строй административно-бытовой блок и корпус для пребывания детей, а годом позже — корпус на 105 дошкольных мест. На реконструкцию потратили 52 млн рублей.

В 2020 году в Белгородской области ввели в эксплуатацию 16 новых дошкольных учреждений, в которых создано около 1700 мест для детей.

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#Новости#Детский сад#Губкин#Общество
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