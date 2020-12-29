В Губкине после реконструкции открыли детский сад

Детский сад работает с 1969 года. Его реконструкцию проводили в два этапа: в 2019 году ввели в строй административно-бытовой блок и корпус для пребывания детей, а годом позже — корпус на 105 дошкольных мест. На реконструкцию потратили 52 млн рублей.