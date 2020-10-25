Скорпионы восстанавливают силы и отношения, а что у других знаков зодиака 26 октября?

У Стрельцов напряжённый денёк, по крайней мере, первая его половина. Вы соберёте все конфликты, которые могли образоваться вокруг вас: и на работе, и дома, и со случайными прохожими. Вряд ли даже глубокий анализ поможет определить вам, почему всё так складывается. Поэтому просто постарайтесь не вступать лишний раз в демагогии, а если не удалось, держите себя в руках (а лучше — руками за рот). Едва ли вам понадобится сегодня умение поразить оппонента красным словцом. К вечеру страсти утихомирятся, и если посвятите его чему-то новому, получится хорошо усвоить знания.