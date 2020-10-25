Скорпионы восстанавливают силы и отношения, а что у других знаков зодиака 26 октября?

Водолеям 26 октября будет немного сложнее, чем выбрать между шоколадной и мармеладной конфетой. Проблемы накроют волной, а решать их придётся самому. От принятия важных решений никто вас не освободит. Но если получится взять себя в руки, то результат упорного труда очень скоро вас порадует. И если прямо за ними нагрянут предложения кардинально изменить жизнь (место работы, место жительства или даже сменить состав близких людей рядом с вами), не отказывайтесь.
У Весов плавно текущий день. Вроде, хочется свернуть горы, а вроде и не за чем. Не переоценивайте себя и помните, что не каждый день должен быть максимально продуктивным, а вы — на самой вершине пьедестала. Расслабьтесь! Иногда это даже полезно. Попробуйте направить энергию на личные дела.
Близнецы должны сегодня вспомнить, что самый лучший помощник — вы сами. Никто лучше вас не знает, как правильнее и круче сделать делишки так, чтобы потом не пожалеть о содеянном. Если придётся принимать важные решения, идите по проторенной дорожке и не экспериментируйте. Хотите чего-то новенького — купите очередную шмотку или милый подсвечник, но не рискуйте в работе.
Львам звёзды советуют собрать всю свою терпимость в кулак и попытаться сохранить равновесие между кошкой и диким зверем. Любая мелочь будет вас расстраивать, а близкие не спешат прийти на помощь и укутать вас в тёплом пледе от всех проблем. Но главное не забывать, что после ночи всегда ждёт рассвет. Это серая полоса продлится недолго.
Козерогам сложно сосредоточиться на суперважных моментах и делах, требующих детального разбора. Совет дня: посвятите 26 октября общению. Но будьте осторожны и тщательно изучайте новичков, прежде чем подпустить их к себе слишком близко. В личных отношениях лучше проявить снисходительность и мягкость, иначе не избежать мелких конфликтов.
Хоть Девы сегодня на высоте. Им эта Луна в знаке Рыбы вообще по барабану. Общение складывается удачно и даже порой выгодно, ваша родня фонтанирует любовью и приятностями в вашу сторону, а удачные совпадения помогают взобраться на вершину рабочего Олимпа.
Овнам сегодня сложно адекватно себя оценивать. Отсюда проблема — правильно рассчитать силы и возможности. Лучше прислушиваться к советам близких и не строить слишком уж грандиозных планов. Если же подвернётся вариант сменить обстановку — смело действуйте!
Ракам астрологи сулят карьерный рост. Главное — не упустите фартовый момент: любой разговор с шефом или его помощником в столовке может принести неожиданно приятный результат. Если же 26 октября на ваш счёт упадут лишние деньги, не бойтесь вкладывать их во что-то годное. Работали вы, пусть теперь поработают нажитые средства.
Рыбы могут заниматься своим естественным делом — плыть по течению. Этот день не будет феерично интересным, зато и нервы будут в сохранности. Если есть дела, которые давно не давали покоя, но руки не доходили, берись за них смело сегодня. А если таковых нет — вам же лучше: отдохните уже наконец-то! Некоторые люди так делают, да-да. И готовьте печеньки. Гости могут нагрянуть в любой момент.
У Скорпионов день восстановлений: водного баланса, прежде испорченных отношений, сил и всего-всего остального. Вы сегодня не просто созидаете, а действуете. И действуете с невиданным успехом. Если в планах были отложенные покупки или спонтанные знакомства — 26 октября для всего этого подходит.
У Стрельцов напряжённый денёк, по крайней мере, первая его половина. Вы соберёте все конфликты, которые могли образоваться вокруг вас: и на работе, и дома, и со случайными прохожими. Вряд ли даже глубокий анализ поможет определить вам, почему всё так складывается. Поэтому просто постарайтесь не вступать лишний раз в демагогии, а если не удалось, держите себя в руках (а лучше — руками за рот). Едва ли вам понадобится сегодня умение поразить оппонента красным словцом. К вечеру страсти утихомирятся, и если посвятите его чему-то новому, получится хорошо усвоить знания.
Тельцы стараются изо всех сил, но кроме них, кажется, никто больше из кожи вон не лезет. Не слишком уж удивляйтесь подставам со стороны коллег или начальства. Тайминг сегодня — не их стихия. Отсюда вытекает, что следует запастись терпением и научиться ждать и оперативно переносить планы или переставлять их местами. Ваше оружие — хладнокровность. Благодаря ей удастся избежать многих проблем.