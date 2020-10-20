Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев поздравил жителей с годовщиной региона

По словам Дегтярева, он искренне взялся за работу и сразу ощутил себя “частью этой земли”. Врио губернатора недавно стал жителем Хабаровска и зарегистрировал семью в новой квартире. За три месяца ему удалось объехать все районы края, увидеть, как там живут люди, и понять, что нужно сделать, чтобы помочь им. Об этом пишет transsibinfo.com.
В Хабаровском крае реализуется нацпроект «Безопасные дороги», в рамках которого магистрали начали приводить в порядок. В Советской Гавани была введена в эксплуатацию новая ТЭЦ. А в Ванинском районе открылся угольный терминал, который построен при соблюдении всех экологических норм. В Хабаровске появился первый краевой производственно-логистический центр. Дегтярев работает с населением открыто через «Народный совет» и личные встречи.
После того как Дегтярев стал врио губернатором, произошло укрепление отношений региона с федеральным центром, который начал выделять дополнительные средства для Хабаровского края. К 1 октября объем федерального финансирования увеличился в два раза по сравнению с изначальным планом - до 18,5 миллиардов рублей.
Хабаровским краем заинтересовались крупные инвесторы и государственные корпорации. Краевому правительству удалось заключить контракт с “Газпромом” на реализацию пятилетней программы развития газоснабжения.
Новая власть уделяет пристальное внимание защите от наводнений и ЧС. Дегтярев назвал Амур своенравной рекой, однако в 2020 году нет смысла предъявлять жалобы природе. Вместо этого нужно создать систему защиты, которая может справиться с наводнениями.
Дегтярев пригласил бизнес в регион и заверил, что поддержку получат все компании, которые платят налоги, предоставляют рабочие места местным жителям и занимаются социальной помощью. Глава региона планирует привлечь в сферу здравоохранения частных инвесторов.
Дегтярев хочет сделать Хабаровский край новым центром авиасообщения на Дальнем Востоке, который свяжет 400 населенных пунктов.
Но главным приоритетом работы руководителя края является формирование стратегии социально-экономического развития региона.
По мнению Дегтярева, необходимо ставить амбициозные цели и эффективно их достигать. И здесь нужно заручиться поддержкой жителей Хабаровского края. Разработка стратегии будет осуществляться на базе “Народного совета”.