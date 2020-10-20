Врио губернатора Хабаровского края Дегтярев поздравил жителей с годовщиной региона

По словам Дегтярева, он искренне взялся за работу и сразу ощутил себя “частью этой земли”. Врио губернатора недавно стал жителем Хабаровска и зарегистрировал семью в новой квартире. За три месяца ему удалось объехать все районы края, увидеть, как там живут люди, и понять, что нужно сделать, чтобы помочь им. Об этом пишет transsibinfo.com.