В Белгороде всем желающим проведут проверку лёгких через смокелайзер

Завтра, 16 сентября, в парке Победы около «Ракушки» состоится профилактическая акция, в рамках которой все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти проверку лёгких через смокелайзер, узнать свой индекс массы тела и проконсультироваться у врача-диетолога.