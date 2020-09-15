Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде всем желающим проведут проверку лёгких через смокелайзер

15 сентября 2020, 11:29
Фото: pixabay.com
В областном центре пройдёт профилактическая акция для жителей и гостей региона в рамках Всемирного дня безопасности пациентов «Медицина — за безопасность пациентов». Белгородцы смогут измерить артериальное давление и пройти проверку лёгких через смокелайзер.

Завтра, 16 сентября, в парке Победы около «Ракушки» состоится профилактическая акция, в рамках которой все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти проверку лёгких через смокелайзер, узнать свой индекс массы тела и проконсультироваться у врача-диетолога.

Помимо этого, в ходе мероприятия свои экспозиции развернут представили крупнейших медицинских организаций области. Специалисты расскажут о профилактике тех или иных заболеваний, помогут отказаться от вредных привычек, дадут рекомендации по здоровому образу жизни.

В рамках акции спасатели МЧС проведут мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, а волонтёры-медики организуют флешмоб против инсульта

Акция завершится конкурсом с подарками. Начало в 12:00.

Материалы по теме
В Белгороде оператора штаба Навального задержали после акции у избиркомаУчаствуйте в акции «Дети вместо цветов» с фондом «Алёша»Сотрудник и студент БГТУ им. Шухова получили медали за участие в акции «#МыВместе»
#Новости#Медицина#Парк Победы#Пациент#Проверка#Акция#Новости Белгорода
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18