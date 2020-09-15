В Белгороде всем желающим проведут проверку лёгких через смокелайзер

Завтра, 16 сентября, в парке Победы около «Ракушки» состоится профилактическая акция, в рамках которой все желающие смогут измерить артериальное давление, пройти проверку лёгких через смокелайзер, узнать свой индекс массы тела и проконсультироваться у врача-диетолога.
Помимо этого, в ходе мероприятия свои экспозиции развернут представили крупнейших медицинских организаций области. Специалисты расскажут о профилактике тех или иных заболеваний, помогут отказаться от вредных привычек, дадут рекомендации по здоровому образу жизни.
В рамках акции спасатели МЧС проведут мастер-класс по оказанию первой доврачебной помощи, а волонтёры-медики организуют флешмоб против инсульта
Акция завершится конкурсом с подарками. Начало в 12:00.