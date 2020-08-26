Месси уходит из «Барселоны»

В контракте знаменитого аргентинца есть пункт о том, что он может уйти бесплатно по окончании сезона, заранее сообщив об этом руководству. Однако нынешний сезон из-за пандемии коронавируса затянулся, что может позволить «Барселоне» удержать игрока, сообщает «Советский спорт».
Пока же сообщается о том, что президент клуба созвал экстренное заседание совета директоров. А президент Каталонии уже поблагодарил Месси за годы, проведенные в команде.
Напомним, Месси дебютировал в «Барселоне» в 2004 году.