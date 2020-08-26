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Месси уходит из «Барселоны»

26 августа 2020, 09:40
Фото: pxhere.com
Форвард «Барселоны» Лионель Месси проинформировал руководство о своем желании покинуть клуб

В контракте знаменитого аргентинца есть пункт о том, что он может уйти бесплатно по окончании сезона, заранее сообщив об этом руководству. Однако нынешний сезон из-за пандемии коронавируса затянулся, что может позволить «Барселоне» удержать игрока, сообщает «Советский спорт».

Пока же сообщается о том, что президент клуба созвал экстренное заседание совета директоров. А президент Каталонии уже поблагодарил Месси за годы, проведенные в команде.

Напомним, Месси дебютировал в «Барселоне» в 2004 году.

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