Месси уходит из «Барселоны»

В контракте знаменитого аргентинца есть пункт о том, что он может уйти бесплатно по окончании сезона, заранее сообщив об этом руководству. Однако нынешний сезон из-за пандемии коронавируса затянулся, что может позволить «Барселоне» удержать игрока, сообщает «Советский спорт».