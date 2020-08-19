Жара накроет Белгородскую область 20 августа

На смену прохладным августовским дням снова придёт жаркая погода. На 20 августа синоптики прогнозируют в Белгородской области от 27 до 32 градусов тепла. В ночной период ожидается 13–18 °С. При этом облака над регионом не развеются.
Гидрометцентр сообщает о восточном ветре: ночью с порывами 4–9 м/с, днём — от 7 до 12 м/с. Кратковременные осадки прогнозируют лишь в областном центре, Валуйках, Готне и Новом Осколе.
Самую низкую температуру по области в среду обещают в Старом Осколе — 27° тепла максимум. Жарче всем в этот день будет жителям Валуек — до 31 °С.