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Жара накроет Белгородскую область 20 августа

19 августа 2020, 13:15
Фото: ИА "Бел.Ру"
погода
Несмотря на облачную погоду, четверг для белгородцев выдастся жарким — до 32 °С. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
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Погода

На смену прохладным августовским дням снова придёт жаркая погода. На 20 августа синоптики прогнозируют в Белгородской области от 27 до 32 градусов тепла. В ночной период ожидается 13–18 °С. При этом облака над регионом не развеются.

Гидрометцентр сообщает о восточном ветре: ночью с порывами 4–9 м/с, днём — от 7 до 12 м/с. Кратковременные осадки прогнозируют лишь в областном центре, Валуйках, Готне и Новом Осколе.

Самую низкую температуру по области в среду обещают в Старом Осколе — 27° тепла максимум. Жарче всем в этот день будет жителям Валуек — до 31 °С.

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