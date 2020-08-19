Власти Ростова-на-Дону обещают улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

Posted 19 августа 2020, 16:21
Published 19 августа 2020, 16:21
Modified 18 сентября 2022, 10:42
Updated 18 сентября 2022, 10:42
По закону строительство социальных объектов находится на контроле местной администрации. На этапе планирования новых районов муниципальные власти должны работать совместно с инвесторами и следить за тем, чтобы создавалась соответствующая инфраструктура, пишет rostovgazeta.ru.
Жители Суворовского сообщают, что при покупке квартир им обещали школы и детсады. Однако на месте обозначенного в плане дошкольного учреждения вырос жилой дом. По мнению жильцов, именно так и создается дефицит мест в детсадах и школах. Кроме этого, в Суворовском отмечается нехватка общественного транспорта и пробки из-за узости дороги.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей района. Он написал пост в социальной сети, в котором пообещал, что теперь объекты социальной инфраструктуры будут возводиться параллельно с жилыми домами. Также он отметил, что Суворовский строился по новой схеме одним из первых, поэтому инвесторы не учли некоторые особенности.
«Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», – заявил Логвиненко.
Также, по словам сити-менеджера, уже в ближайшие годы в Суворовском построят школу на 1200 человек и два детских сада. Кроме этого, проведут расширение дороги, откроют станцию скорой помощи, полицейский опорный пункт, электроподстанцию и МФЦ. Логвиненко подчеркнул, что эти планы были согласованы с инициативной группой жильцов, выражавшей мнение всего микрорайона.
Жители Суворовского скептически отнеслись к словам Логвиненко. Они сообщили, что обещания слышат 5 и более лет, с момента приобретения квартир, к сожалению, дальше слов дело не идет. Люди попросили администрацию города наконец-то начать решать проблемы, которые на слуху уже несколько лет.