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Posted 19 августа 2020, 16:21

Published 19 августа 2020, 16:21

Modified 18 сентября 2022, 10:42

Updated 18 сентября 2022, 10:42

Власти Ростова-на-Дону обещают улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

Власти Ростова-на-Дону обещают улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

19 августа 2020, 16:21
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Жители Суворовского давно жалуются на отсутствие необходимой для комфортного проживания инфраструктуры.

По закону строительство социальных объектов находится на контроле местной администрации. На этапе планирования новых районов муниципальные власти должны работать совместно с инвесторами и следить за тем, чтобы создавалась соответствующая инфраструктура, пишет rostovgazeta.ru.

Жители Суворовского сообщают, что при покупке квартир им обещали школы и детсады. Однако на месте обозначенного в плане дошкольного учреждения вырос жилой дом. По мнению жильцов, именно так и создается дефицит мест в детсадах и школах. Кроме этого, в Суворовском отмечается нехватка общественного транспорта и пробки из-за узости дороги.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко ответил на жалобы жителей района. Он написал пост в социальной сети, в котором пообещал, что теперь объекты социальной инфраструктуры будут возводиться параллельно с жилыми домами. Также он отметил, что Суворовский строился по новой схеме одним из первых, поэтому инвесторы не учли некоторые особенности.

«Но благодаря совместной работе с жителями Суворовского мы сделаем микрорайон привлекательным и удобным для жизни», – заявил Логвиненко.

Также, по словам сити-менеджера, уже в ближайшие годы в Суворовском построят школу на 1200 человек и два детских сада. Кроме этого, проведут расширение дороги, откроют станцию скорой помощи, полицейский опорный пункт, электроподстанцию и МФЦ. Логвиненко подчеркнул, что эти планы были согласованы с инициативной группой жильцов, выражавшей мнение всего микрорайона.

Жители Суворовского скептически отнеслись к словам Логвиненко. Они сообщили, что обещания слышат 5 и более лет, с момента приобретения квартир, к сожалению, дальше слов дело не идет. Люди попросили администрацию города наконец-то начать решать проблемы, которые на слуху уже несколько лет.

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