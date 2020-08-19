Власти Ростова-на-Дону обещают улучшить инфраструктуру ЖК Суворовский

Жители Суворовского сообщают, что при покупке квартир им обещали школы и детсады. Однако на месте обозначенного в плане дошкольного учреждения вырос жилой дом. По мнению жильцов, именно так и создается дефицит мест в детсадах и школах. Кроме этого, в Суворовском отмечается нехватка общественного транспорта и пробки из-за узости дороги.