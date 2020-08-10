Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Россия согласовала с Кипром изменения в соглашение о двойном налогообложении

10 августа 2020, 14:52
Фото: pixabay.com
Около недели назад министерство иностранных дел России сообщило, что собирается денонсировать договор об избежании двойного налогообложения с Кипром.

10 августа глава кипрского Минфина сказал, что страны договорились о внесении поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения. С подтверждением этой информации выступил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, Кипр согласился с условиями России. Стороны одобрили проект протокола, который будет подписан в сентябре текущего года и вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом пишет телеграмм-канал «Мейстер».

В соответствии с новой редакцией договора, налог на проценты и дивиденды повысится до 15%, что выше уровня подоходного налога в РФ (однако с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей будут облагаться подоходным налогом в размере 15%). Получается, что коррупционеры больше не смогут получить налоговую выгоду при выводе капитала на Кипр.

Российский Минфин довольно активно начал бороться с офшорами. Оказалось, что это совсем не трудно.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18