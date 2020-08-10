Россия согласовала с Кипром изменения в соглашение о двойном налогообложении

10 августа глава кипрского Минфина сказал, что страны договорились о внесении поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения. С подтверждением этой информации выступил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, Кипр согласился с условиями России. Стороны одобрили проект протокола, который будет подписан в сентябре текущего года и вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом пишет телеграмм-канал «Мейстер».