Россия согласовала с Кипром изменения в соглашение о двойном налогообложении

10 августа глава кипрского Минфина сказал, что страны договорились о внесении поправок в соглашение об избежании двойного налогообложения. С подтверждением этой информации выступил вице-премьер Алексей Оверчук. По его словам, Кипр согласился с условиями России. Стороны одобрили проект протокола, который будет подписан в сентябре текущего года и вступит в силу с 1 января 2021 года. Об этом пишет телеграмм-канал «Мейстер».
В соответствии с новой редакцией договора, налог на проценты и дивиденды повысится до 15%, что выше уровня подоходного налога в РФ (однако с 2021 года доходы свыше пяти миллионов рублей будут облагаться подоходным налогом в размере 15%). Получается, что коррупционеры больше не смогут получить налоговую выгоду при выводе капитала на Кипр.
Российский Минфин довольно активно начал бороться с офшорами. Оказалось, что это совсем не трудно.