Неделя в Белгородской области закончится дождями и грозами

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 2 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь, днём – небольшой дождь. Ночью столбик термометра остановится на отметке около +12 °С. Днём температура составит около +20 °С.