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Неделя в Белгородской области закончится дождями и грозами

1 августа 2020, 14:27
Фото: ИА «Бел.Ру»
Небольшие осадки ожидаются ночью и днём 2 августа, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Температура воздуха при этом не поднимется выше +23 °С, местами будет дуть порывистый ветер.
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Погода

В Белгородской области в воскресенье, 2 августа, установится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой – до 2 мм – дождь. Днём ожидаются небольшие кратковременные осадки. В отдельных районах – гроза.

Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. При грозе порывы могут достигать 14 м/с.

Ночью температура воздуха в регионе составит от +8 °С до +13 °С. Днём синоптики обещают от +18 °С до +23 °С.

По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 2 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь, днём – небольшой дождь. Ночью столбик термометра остановится на отметке около +12 °С. Днём температура составит около +20 °С.

Схожий прогноз синоптики составили и для Старого Оскола.

#Новости#Прогноз погоды#Белгородская область#Гидрометцентр#Гроза#Дождь#Погода#Общество
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