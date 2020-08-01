Неделя в Белгородской области закончится дождями и грозами

В Белгородской области в воскресенье, 2 августа, установится облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдёт небольшой – до 2 мм – дождь. Днём ожидаются небольшие кратковременные осадки. В отдельных районах – гроза.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. При грозе порывы могут достигать 14 м/с.
Ночью температура воздуха в регионе составит от +8 °С до +13 °С. Днём синоптики обещают от +18 °С до +23 °С.
По прогнозу Гидрометцентра, в Белгороде 2 августа будет облачно с прояснениями. Ночью пройдёт небольшой кратковременный дождь, днём – небольшой дождь. Ночью столбик термометра остановится на отметке около +12 °С. Днём температура составит около +20 °С.
Схожий прогноз синоптики составили и для Старого Оскола.