Этап «Бриллиантовой лиги» в Китае отменен из-за коронавируса

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», который должен был пройти 19 сентября в Шанхае, не состоится из-за коронавируса.
«В связи с решением властей о приостановке всех международных спортивных мероприятий до следующего года мы с сожалением сообщаем, что этап „Бриллиантовой лиги“ в Шанхае в этом году не состоится», — говорится на сайте соревнований, сообщает «Советский спорт».
До этого уже были отменены этапы в американском Юджине, английском Гейтсхеде и Париже.
Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019 года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.