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Этап «Бриллиантовой лиги» в Китае отменен из-за коронавируса

27 июля 2020, 10:28
Фото: pxhere.com
Причиной такого решения стала новая вспышка пандемии коронавируса в стране.

Этап легкоатлетической «Бриллиантовой лиги», который должен был пройти 19 сентября в Шанхае, не состоится из-за коронавируса.

«В связи с решением властей о приостановке всех международных спортивных мероприятий до следующего года мы с сожалением сообщаем, что этап „Бриллиантовой лиги“ в Шанхае в этом году не состоится», — говорится на сайте соревнований, сообщает «Советский спорт».

До этого уже были отменены этапы в американском Юджине, английском Гейтсхеде и Париже.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019 года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.

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