Коронавирус в Белгородской области: что известно на 22 мая

Впрочем, даже если послабления режима всё же введут, это не отменит масочного режима. Но не все белгородцы готовы носить средства защиты дыхания везде: по итогам опроса ИА «Бел.Ру», на такие жертвы жители региона готовы пойти только при посещении аптек и магазинов, а также в общественном транспорте.