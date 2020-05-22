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Коронавирус в Белгородской области: что известно на 22 мая

22 мая 2020, 15:25
Фото: ИА «Бел.Ру»
Суточный прирост заражённых вновь увеличился, следует из статистики регионального штаба. Общее число заболевших составляет 1581, а выздоровевших приближается к 500. При этом большая часть пациентов с диагнозом COVID-19 лечится дома, а не в больницах.

В Белгородской области на 22 мая зарегистрирован 1581 случай заболевания коронавирусом. За прошедший день диагноз подтвердили ещё у 82 жителей региона. Это самый высокий суточный прирост с начала минувшей недели: число новых случаев в течение пяти дней колебалось от 67 до 71.

За день прибавилось и выздоровевших белгородцев — на 46 человек. Общее число выписанных пациентов составляет 492. Больше всего людей излечилось от коронавируса в Старооскольском горокруге (90), Белгороде (76) и Белгородском районе (68).

Не изменилось количество летальных исходов, их по-прежнему 13. Четверо скончавшихся проживали в Белгороде, по двое — в Вейделевском и Ракитянском районах, по одному — в Валуйском и Губкинском горокруге, Белгородском и Красногвардейском районах. Ещё одной жертвой COVID-19 стал житель Тульской области, который лечился в Белгороде.

Большая часть заражённых лечится дома — 729 человек. В больницах региона лежат 347 пациентов, девять из них подключены к аппаратам ИВЛ. Всего, как сообщили на брифинге в депздраве, занято 49,2% коек для больных коронавирусом пациентов.

Больше 100 заболевших по-прежнему в пяти муниципалитетах: Белгороде (328), Старооскольском горокруге (221), Белгородском районе (178), Валуйском горокруге (169) и Ракитянском районе (106). Причём в первых двух зарегистрировали наибольший суточный прирост: 19 и 24 пациента соответственно.

Меньше десяти заболевших осталось только в двух районах — Ровеньском (2) и Ивнянском (7).

Как будет жить Белгородская область на следующей неделе, останутся ли ограничения или вернутся послабления, пока неизвестно. В региональном правительстве ещё не приняли соответствующее решение, о нём объявят или к вечеру 22 мая, или 25 мая. Для введения послаблений режима повышенной готовности, напомним, в норме должны быть три показателя: коечный фонд, охват жителей тестированием и распространённость COVID-19 в пределах установленной Роспотребнадзором нормы.

Однако уже точно известно, что в мае в Белгороде традиционных последних звонков не будет. Их могут совместить с выпускными, которые, как пообещал мэр Юрий Галдун, обязательно проведут после улучшения эпидобстановки.

Впрочем, даже если послабления режима всё же введут, это не отменит масочного режима. Но не все белгородцы готовы носить средства защиты дыхания везде: по итогам опроса ИА «Бел.Ру», на такие жертвы жители региона готовы пойти только при посещении аптек и магазинов, а также в общественном транспорте.

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