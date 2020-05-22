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Россияне из групп риска первыми получат прививки от коронавируса

22 мая 2020, 07:51
Фото: pixabay.com
Первыми в очереди на получение вакцины от COVID-19 будут граждане, входящие в группы риска. Однако к такому распределению власти обратятся в случае отсутствия производственной возможности сразу сделать много доз препарата.

Возможность создания вакцины для большей части населения страны прорабатывается на уровне государства, заметила в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но не исключены и сложности с производством, поэтому власти рассматривают вариант с очерёдностью получения препарата.

Ранее руководитель службы заявляла, что введённые из-за коронавируса ограничения полностью снимут в России только после создания лекарства. По прогнозам Минздрава, первые итоги испытаний вакцины должны появиться уже в конце июня.

Напомним, что 35% россиян не готовы прививаться от коронавируса. Согласно опросу ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что вакцинация должна быть добровольной. При этом каждый пятый участник исследования (21%) говорит о необходимости делать прививку в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. К слову, при таком раскладе сделать прививку от COVID-19 согласны 59% опрошенных.

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#Новости#COVID-19#Роспотребнадзор#Коронавирус#Прививка#Вакцина#Медицина
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