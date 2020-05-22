Россияне из групп риска первыми получат прививки от коронавируса

Возможность создания вакцины для большей части населения страны прорабатывается на уровне государства, заметила в интервью РИА «Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова. Но не исключены и сложности с производством, поэтому власти рассматривают вариант с очерёдностью получения препарата.
Ранее руководитель службы заявляла, что введённые из-за коронавируса ограничения полностью снимут в России только после создания лекарства. По прогнозам Минздрава, первые итоги испытаний вакцины должны появиться уже в конце июня.
Напомним, что 35% россиян не готовы прививаться от коронавируса. Согласно опросу ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что вакцинация должна быть добровольной. При этом каждый пятый участник исследования (21%) говорит о необходимости делать прививку в случае появления вакцины с доказанной эффективностью. К слову, при таком раскладе сделать прививку от COVID-19 согласны 59% опрошенных.