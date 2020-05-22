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Белгородское правительство о послаблении ограничений: на данный момент решения нет

22 мая 2020, 10:16
Фото: ИА «Бел.Ру»
Информация о том, как будет жить регион дальше, какие запреты останутся, а какие снимут, может появиться к вечеру 22 мая или в начале следующей рабочей недели. Пока в правительстве не готовы представить решение.

На брифинге в белгородском депздраве 22 мая должны были подробнее рассказать о мерах послабления режима повышенной готовности по коронавирусу, который в регионе действует ещё с марта. Однако, по словам начальника пресс-службы областного правительства Сергея Лукинова, на данный момент решения по этому вопросу нет.

Информацию о том, как будет жить Белгородская область со следующей недели, обещали представить к вечеру 22 мая или в понедельник, 25 мая. Пока же в правительстве подсчитывают показатели.

Напомним, что для послабления в норме должны быть три критерия: коечный фонд, тестирование и распространённость заболевания. На брифинге 18 мая заявляли, что Белгородская область готова вернуться к первому этапу послаблений режима самоизоляции, потому что они приближаются к норме.

Режим уже смягчали с 12 мая, но спустя три дня в региональном правительстве решили вернуться к прежним запретам из-за несоответствия одного из трёх обязательных критериев — распространённости коронавируса.

По состоянию на 22 мая в Белгородской области зарегистрирован 1581 случай заболевания, за последние сутки прирост составил 82 человека.

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