Белгородское правительство о послаблении ограничений: на данный момент решения нет

На брифинге в белгородском депздраве 22 мая должны были подробнее рассказать о мерах послабления режима повышенной готовности по коронавирусу, который в регионе действует ещё с марта. Однако, по словам начальника пресс-службы областного правительства Сергея Лукинова, на данный момент решения по этому вопросу нет.
Информацию о том, как будет жить Белгородская область со следующей недели, обещали представить к вечеру 22 мая или в понедельник, 25 мая. Пока же в правительстве подсчитывают показатели.
Напомним, что для послабления в норме должны быть три критерия: коечный фонд, тестирование и распространённость заболевания. На брифинге 18 мая заявляли, что Белгородская область готова вернуться к первому этапу послаблений режима самоизоляции, потому что они приближаются к норме.
Режим уже смягчали с 12 мая, но спустя три дня в региональном правительстве решили вернуться к прежним запретам из-за несоответствия одного из трёх обязательных критериев — распространённости коронавируса.
По состоянию на 22 мая в Белгородской области зарегистрирован 1581 случай заболевания, за последние сутки прирост составил 82 человека.