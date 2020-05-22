Белгородское правительство о послаблении ограничений: на данный момент решения нет

На брифинге в белгородском депздраве 22 мая должны были подробнее рассказать о мерах послабления режима повышенной готовности по коронавирусу, который в регионе действует ещё с марта. Однако, по словам начальника пресс-службы областного правительства Сергея Лукинова, на данный момент решения по этому вопросу нет.